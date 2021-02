Ut mot Sp-toppene: - De er imot noe de ikke vet hva er

Senterpartiets fargeklatter vil ikke støtte Erna - men vil Frp det? Det er duket for en thriller-fredag i Stortinget.

STORTINGET (Nettavisen): Rusreformutvalget vil avkriminalisere bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika – og erstatte straff med obligatorisk oppfølging.

Utvalget vil sette grensen ved fem gram heroin, kokain og amfetamin, tre lapper LSD, ett gram MDMA og 15 gram cannabis, men ifølge VG vil regjeringen senke nivåene.



Vil aldri gå med på salg

Fredag klokken 12 legger kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) presentere regjeringens forslag til rusreform.

Høyre, Frp, Venstre og KrF var enige om å reformere narkotikapolitikken, men hva skjer nå som Frp er ute av regjeringen og har sterkt behov for å markere «egen politikk»?

Nettavisen har snakket med Frps helsepolitiker Kari Kjønaas Kjos

- Kommer Frp til å støtte regjeringens rusreform?

- Nå må vi se hva de faktisk fremmer. Det er sider ved utvalgets forslag som vi er uenig i, sier Kjos til Nettavisen - og nevner at de aldri vil tillate salg av narkotika, uansett skala.

Hun sier det aller viktigste for Frp er at hvis de gjør endringer, så skal det ikke gå utover de aller yngste.

- Narkotika må forbys

Tidligere denne uken gikk Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler hardt ut mot forslaget til den nye rusreformen og å avkriminalisere narkotika i Norge.

– Det er helt feil medisin, sa Vedum til NRK - og etterlyste mer nytenkning.

– Vi tenkte for eksempel nytt i to minutter på parkeringsplassen i dag, og da kom vi fram til at vi måtte forby narkotika.

– Hvem ønsker å være sliten narkoman hvis du risikerer å få trøbbel med politiet, sa Bøhler.

- Sp er imot noe de ikke vet hva er

Og utspillene har møtt massiv motstand, også fra Kjos:

- Senterpartiet har hele tiden vært tydelig på at de er imot. De er til og med imot noe de ikke vet hvordan ser ut, så det synes jeg er litt spesielt, sier Kjos til Nettavisen.

- Arbeiderpartiet har heller ikke landet noe, de er også opptatt av hva som kommer. Så det er helt åpent, hvordan det vil gå med regjeringens rusreform, ifølge henne.

Dette vedtok Frps landsmøte i høst:

Melby: - Tiår med straff har ikke fungert

Fredag får vi altså fasiten, før forslaget skal på høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Mange tiårs strafferegime har ikke fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikke straff, sier Melby, som også leder partiet Venstre.

Venstre fikk gjennomslag for rusreformen i regjeringsplattformen fra Jeløya i 2018. Målet er at ansvaret for ruspolitikk flyttes fra justissektoren til helsesektoren.

– Dette forslaget vil redde liv. Jeg håper de andre partiene på Stortinget vil støtte reformen og være på lag med fornuft og human ruspolitikk, istedenfor gammel moralisme, sier Melby.

