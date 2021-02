La Liga-ekspert spår dramatisk Haaland-vending: - Planlegger å gjøre noe spektakulært

Spekulasjonene rundt Erling Braut Haalands fremtid skyter nå ytterligere fart. Flere storklubber lurer i kulissene.

Erling Braut Haaland var ustoppelig i onsdagens åttedelsfinale i Champions League borte mot Sevilla. Med to nye scoringer er den norske superspissen oppe i totalt 18 nettkjenninger i turneringen, i en alder av kun 20 år.

Borussia Dortmund har etter 3-2-seieren i Spania et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret i Tyskland. Haalands vanvittige scoringsshow har også fått medier over hele verden til å ta frem superlativene.

Den italienske avisen Gazzetta dello Sport slår stort opp at «Haaland er bedre enn Mbappé», med henvisning til nordmannens målstatistikk sammenlignet med to år eldre Mbappé. Franskmannen scoret selv hattrick i tirsdagens kamp borte mot Barcelona.

Også i Spania blir Haaland lagt svært godt merke til.

- Et monster dukket opp. Ingen forsvar kan stoppe ham, skriver storavisen Marca.

Nettopp Spania er et hett tema når det kommer til nordmannens fremtid. Der holder nemlig gigantklubben Real Madrid til.

Les også: Haaland herjet i Champions League

- Real Madrid planlegger noe spektakulært

Den mestvinnende Champions League-vinneren er forventet å foreta seg ting på overgangsmarkedet i sommer og Haaland er et navn som går igjen på ryktebørsen inn til hovedstadsklubben.

- Jeg tenker at det treffer et par punkter som er interessante. Det er ganske mye ved Haaland som passer inn i en slik signering som det spekuleres i at Real Madrid ønsker å gjøre. Det kommer ganske klare rapporter og indikasjoner fra troverdige kilder på at klubben planlegger å gjøre noe spektakulært i sommer. Det er Kylian Mbappe som er «den hellige gral», men hvis det ikke er muligheter i form av enten økonomi, at PSG krever for mye, at Mbappe ikke vil eller at PSG ikke ønsker å selge, så er det Haaland som er plan nummer to, sier Viasat-ekspert Petter Veland til Nettavisen.

Han følger spansk fotball tett og påpeker at gutten fra Jæren vil «passe som hånd i hanske» inn i Real Madrid.

- Han er ung, han er en profil allerede og folk snakker om han i veldig stor grad. Han har noe «Zlatansk» over seg i form av at uansett hva han sier så blir det overskrifter. Den forkjærligheten og åpenbare elsken Haaland snakker om til Champions League passer perfekt til Real Madrid, siden det er den klubben folk flest forbinder med Champions League-trofeet. Den klubben som har vunnet flest ganger, fortsetter han.

Veland er tydelig på at Real Madrid har et skrikende behov for å forsterke laget. Haaland som profil passer i så måte perfekt inn i fornyelsen av troppen.

- De er ikke lenger blant verdens topp-tre beste klubber, men de er fortsatt den største og i utgangspunktet rikeste. Karim Benzema er 33 år og blir nok snart faset ut fordi det er begrenset hvor lenge man kan stole på at han holder nivået.

- Det er ganske mye som tyder på at Haaland og Madrid i hvert fall har forutsetninger for å bli en realitet.

Les også: Haaland får ros av Wenger: - Han er som et dyr

Usikre økonomiske tider

Med koronapandemien som har rammet fotballøkonomien hardt det siste året er det ikke lenger like enkelt for de store klubbene å «lande sine opprinnelige planer».

Veland mener at Haaland vil være en enklere overgang å få til enn for eksempel Mbappé.

- Den økonomiske tilstanden gjør at han nok blir for vanskelig, men Haaland er mulig. Det er med tanke på at Mbappé har vært i det sjiktet enda lenger enn Haaland. Han har opparbeidet seg mer stamina på toppen av markedsverdilistene, men pandemien har truffet spanske klubber hardere enn andre. På grunn av strenge økonomiske regler i La Liga fra år tilbake, da man på et tidspunkt var nedlesset i gjeld, forklarer eksperten.

På grunn av økonomisk usikre tider har Madrid-klubben vært ganske sparsommelige på overgangsmarkedet de siste årene, noe som har gjort at de har bygget seg opp en buffer til fremtidige investeringer.

- De har ganske god likviditet. Om de skulle finne frem for eksempel 150 millioner euro for Haaland, så betyr ikke det at det er 150 millioner euro som skal ut av konto 1. juli. Det blir delt opp over flere år og det er ikke slik at Real Madrid har mulighet til å betale en slik overgang i «hard cash» nå, men slik jeg har forstått det har Real Madrid råd til å hente Haaland om de selv og han ønsker det.

- Om vi ser for oss en kamp mellom Manchester-klubbene, Juventus og Real Madrid. Hvem ligger best an til å sikre seg Haaland?

- Det er ganske mange forskjellige innfallsvinkler her. City vil ha en fordel med et økonomisk og sportslig veldig spennende prosjekt. I tillegg vet vi at Erling og faren har et sterkt og emosjonelt forhold til engelsk fotball. Man skjønner at han kanskje har lyst til å gå i sin fars fotspor på et eller annet tidspunkt. Om det blir allerede nå eller noen år frem i tid blir på mange måter opp til han selv å svare på.

Veland er klar på at de ulike klubbene alle sitter på verdifulle trumfkort når de eventuelt skal forsøke å overbevise Haaland om å velge dem.

- United har sitt fortrinn på grunn av Ole Gunnar Solskjær som han allerede har et forhold til og har hatt et godt samarbeid med. Juventus har vært linket til han før så der regner jeg med at man har opprettet en dialog allerede. Mino Raiola (agent red.anm) sin standing i Juventus er stor, så der vil det være enkelt for agenten å tale i deres favør. Om Haaland vil bli verdens største fotballstjerne, som jo er et mål i seg selv slik vi kjenner han, da er Real Madrid den klubben hvor forholdene ligger best til rette.

Tror Champions League-deltakelse blir avgjørende

Haaland er under kontrakt med Dortmund, men allerede nå stiller flere seg spørsmålet: «hvor spiller Haaland fra og med sommeren 2021».

Viasat-eksperten peker på et viktig moment om superspissens fremtid.

- Det kommer helt an på hva som skjer resten av sesongen. Hvis Bundesliga-sesongen går slik Dortmund håper og tror resten av våren, at de klarer å kvalifisere seg til Champions League, så skal man ikke utelukke at det er best å være der ett år til og ikke stresse en ny overgang. Han var ikke lenge i Molde, han var ikke lenge i Salzburg og har ikke vært lang tid i Tyskland. For mange forflytninger i løpet av for kort tid kan rokke ved en stabilitet og utvikling.

Hør hva Haaland selv sa etter sine to scoringer mot Sevilla her:

Veland er derimot ikke like sikker om Dortmund misser topp-fire i Bundesliga (ligger seks poeng bak 4. plass etter 21 kamper red.anm) og ikke makter å vinne Champions League, som vil gi automatisk ny deltakelse.

- Det er bare å høre på gutten selv når han får spørsmål om hva som skjer om Dortmund ikke kvalifiserer seg. Han svarer ikke at det er uaktuelt å være der, men han sier «Champions League, der skal jeg spille».

Haaland har selv uttalt til Viasat at han «forventer å spille i turneringen hvert år ut karrieren. Og at topp-fire i Bundesliga er noe de må klare denne sesongen».

- Hvis de ikke kvalifiserer seg så skal man ikke krangle så mye med meg for å si at Real Madrid er et kult valg, avslutter Veland.

Reklame Her er årets beste påskeegg