Høie sier folk kan reise på hytta - dette sier hyttekommunene selv

For ett år siden var bygda livredd hyttefolket. Det ble innført et nasjonalt hytteforbud. Dette er situasjonen nå.

Påsken i fjor ble spolert for de fleste, da hytteforbudet ble gjeldende. Nå er vinterferien rett rundt hjørnet og det er ikke lenger hytteforbud.

Det var etter vinterferien i 2020 det virkelige startskuddet for koronapandeimen satte i gang i Norge, da en rekke skiturister tok med seg smitten fra utlandet.

Helseminister Bent Høie fortalte på sin pressekonferanse forrige fredag at det er greit å dra på hytta eller hotell i vinterferien. Dette kommer godt med for de store hyttekommunene.

- Vi forstår at mange har lyst til å tilbringe vinterferien på for eksempel hytta. Derfor har vi laget noen gode råd å ha med seg på veien, slik at dette blir tryggest mulig, sa Høie.

Hadde ikke smittevernutstyr i fjor

Det var hyttekommuene selv som ikke ville ha turistene inn i kommunene i fjor. Nå er tonen en ganske annen.

Ordfører i Vinje kommune, Jon Rikard Kleven, forklarer i en e-post til Nettavisen hva som er forskjellen på situasjonen i år i sammenlignet med hvor Norge var i mars og april i fjor.

- I påsken i fjor hadde ikke kommunene smittevernutstyr til leger i legevakt eller annet helsepersonell. Hadde disse legene blitt syke, og annet helsepersonell blitt syke, hadde vi ikke hatt leger og helsepersonell som kunne ta seg av de vanlige tingene som skjer.

Ordføreren nevner trafikkulykker, hjemmeulykker på hytta og i hus, ulykker i utmark med 25.000 menneske i påskefjellet i Vinje, hjerteinfarkt, slag, pustevansker og alle andre ting som skjer og som folk kommer med på legevakt.

- I tillegg skal vi har helsepersonell og leger til tilsyn på sykehjemmet, dialyseavdelinga osv., sier han, før han forsetter:

- Beredskapen i kommunen og helsetjenesten i kommunen er dimensjonert for den mengden hyttefolk og turister vi får. Men uten smittevernerutstyr i starten av en pandemi, måtte vi av de grunnene jeg har skrevet om be om et hytteforbud. Nå har vi smittevernutstyr og vaksinert kritisk helsepersonell, og da er ikke utfordringen den samme, skriver ordføreren.

Tett dialog med aktørene

Tonen blant ordførere og kommuneoverleger i de største hyttekommunene er ganske likt. Ordførerne i Ringsaker og Voss kommune skriver begge i e-post til Nettavisen at de følger de nasjonale reglene som gjelder. De forteller at de har blitt gode på smittevern, nå med ett års erfaring med dette.

Kommuneoverlege i Ringsaker, Cecilie Blakstad Eikenes, ønsker hyttefolket velkommen til fjells, så lenge de følger gjeldende smittevernreglene.

- Hyttekommunene har i løpet av de siste månedene fått mye erfaring med å håndtere et økt antall besøkende i forbindelse med ferier, og kommunen har tett dialog med aktørene i Ringsakerfjellet (blant annet Sjusjøen, journ.anm) om smitteverntiltak, sier hun og legger til:

- Videre er kommunen opptatt av å gi hytteeierne god informasjon om hvilke tiltak som gjelder, hvor de skal henvende seg for testing og hvem de kan henvende seg til ved behov for bistand om de skulle bli syke eller havne i karantene.

Munnbind og håndhygiene

På mandag var det møte i kriseledelsen i Krødsherad kommune, noe de har minst en gang i uken. Dette forteller ordfører Knut Martin Glesne, og sier videre at de er godt forberedt til at det kommer mange turister de kommende ukene. Han henviser til de rutiner som sentrale myndigheter har lagt ut og presisere at man må huske å holde avstand og håndhygiene.

- Vi har tett kontakt med hoteller og spisesteder og de har gode rutiner. Skianlegget (Norefjell, journ.anm) har gode rutiner med avstander og vakter, og vi har hatt kontaktmøter med butikkene vedrørende bruk av munnbind, antall og avstander, sier han, før han avslutter:

- Vi ønsker hyttefolket, hotellgjester og alle tilreisende velkomne til bygda og fjellet vårt og kan melde om flotte forhold.

Hybrid kommune

Kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Cecilie Underland, kan fortelle at de har forbedret seg siden mars måned og har jobbet med dette hele vinteren.

- Vi har hatt en tett dialog med næringen, og hadde senest et møte nå på tirsdag, sier hun, og legger til:

- Vi har også hatt beredskapsøvelser mellom kriseledelsen og smittesporingsgruppen og all næring tilknyttet turistbransjen.

Underland sier at fra kommunen er det blitt innført et påbud om bruk av munnbind på offentlige områder innendørs der én meter ikke kan opprettholdes for de over 12 år.

- Smitten er lav i Hemsedal, men siden vi er en hybrid-kommune, hvor vi har en 3-5 dobling i helgene, har vi valgt å gå for denne løsningen. Dette er blitt tatt godt i mot av både hemsedølingene og hytte-hemsedølingene som vi kaller dem.

Underland forteller at det i Hemsedal ikke har vært noen utbrudd siden før sesongen og at de har gode rutiner på om folk må i karantene og liknende, via god smittesporing.

- Vi har hatt en god dialog mellom lokale og turister, gjennom folkemøter på «Teams» for begge parter separat, sier hun og avslutter:

- Sett deg inn i de lokale smitteverntiltakene. Tenk utenfor boksen når du handler og skal spise, da slipper du kø.

30.000 i julen

Kommuneoverlege i Hol kommune, Silje Marie Aasheim Koldal, forteller til Nettavisen at det er ikke gjort en vurdering av et nytt hytteforbud, fra et medisinsk perspektiv.

- Vi er i en helt annen situasjon nå enn vi var i mars i fjor og vet mer om pandemien som gjør det enklere å ha den nødvendige beredskap enn da. Vi har en god beredskap, god kapasitet og gode rutiner, og anses oss som godt rigget til å ta imot feriegjester.

Til opplysning forteller hun at det var over 30.000 personer i Hol kommune i julen, og da hadde de samtidig et lokalt koronautbrudd.

- Det utfordrer naturligvis kapasiteten i helsetjenesten, men vi klarte å håndtere dette fint og der jeg også mener tilreisende som trengte helsetjenester ble godt ivaretatt. Godt samarbeid mellom kommunen og næringen er en viktig suksessfaktor, forteller hun vider, før hun avslutter:

- Vårt budskap er «kom gjerne til oss, men vær nøye med å følge både nasjonale og lokale smittevernbestemmelser»!

Unngå besøkende på hytta

Kommuneoverlege i Trysil, Hanna Rydløv, forteller på telefon til Nettavisen at de, som Hemsedal, har forberedt seg på vinterferien lenge og har hatt det slik hele vinteren.

- Vi har hatt et tett samarbeid med med næringen, slik at det skal være likt om du kommer inn på en kafé eller en sportsbutikk. Vi har tatt hensyn til kritikk som er kommet rundt smittevern og endret rutinene med en gang etter dette.

Rydløv ønsker at alle som kommer til Trysil tar med seg smittevernet fra der de bor og forsetter med å følge i samme spor når de kommer til kommunen. Hun legger vekt på at man unngår for mye besøk og følger gjeldende regler.

- Det er ikke kommet noen restriksjoner fra kommunen, men heller en anbefaling om å bruke munnbind. Om det er mistanke om smitte, så dra å test deg, sier hun, før hun legger til:

- Kos dere ute. Gå på ski, dra i bakken og prøv at bare en fra hver husstand dra for å handle.

