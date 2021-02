Fjorårets MGP-finale ble preget av stemmetrøbbel – dette er grepene NRK nå har gjort for å unngå en ny skandale

– Vi tok fjorårets problemer på stort alvor.

I fjor var det Ulrikke Brandstorp (25) som vant Melodi Grand Prix med låten «Attention».

Veien til seieren var imidlertid ikke helt problemfri, da NRK under finalen i Trondheim Spektrum fikk tekniske problemer med stemmesystemet. Flere av seerne opplevde at stemmene deres ikke gikk gjennom, og det skulle vise seg at systemet var overbelastet grunnet stor pågang fra seerne.

Det hele endte med at en folkevalgt jury stemte frem de fire gullfinalistene før stemmesystemet var oppe igjen til finalen.

Når MGP igjen går av stabelen lørdag, har NRK tatt flere grep for å unngå en liknende skandale.

Flere backup-løsninger

Avdelingsleder Inge Thorud i tekonologiavdelingen i NRK skriver i en e-post til Nettavisen at de har jobbet på flere fronter for å forbedre systemene etter fjorårets finaletrøbbel:

– Det viktigste er naturligvis å sørge for at det norske folk kan få delta på folkefesten og stemme frem sin favoritt hele veien gjennom. Vi har jobbet med flere tekniske forbedringer av løsningene våre, i tillegg til å innføre langt mer omfattende testing og skalering av systemene våre i forkant.

Han legger til at de i år har forberedt bedre backup-løsninger, og at SMS-avstemning er en mulighet dersom det skulle vise seg å bli nødvendig underveis i sendingen.

– Og er vi så uheldige at heller ikke SMS fungerer, har Norstat rekruttert en folkejury som er langt større enn i fjor.

I likhet med i fjor må seerne logge seg inn hos NRK.no for å kunne stemme på sin favoritt.

Bytter ut emojier med applaus

Etter nærmere undersøkelser etter fjorårets finale, viste det seg at det var emojiene seerne kunne sende inn under artistenes opptredener som fikk systemet til å kneble. Disse er i år byttet ut med applaus, men vil bli vel så mye brukt.

– MGP 2021 er ekstra spesielt siden det går uten en fullsatt sal med publikum, skriver Thorud og legger til:

– I stedet for emojier har vi i år ønsket å gi publikum hjemme i stuene mulighet til å vise sitt engasjement gjennom å heie frem artistene ved hjelp av disse blå og små applaus-boblene som glir fra mobilen og over på TV-skjermen. De har blitt brukt vel så mye som emojiene i fjor.

Takler flere stemmer enn i fjor

Dersom det mot formodning skal gå galt også i år, har NRK lagt det de selv mener er en god plan.

– Vi har laget en god plan sammen med redaksjonen for når vi eventuelt tar i bruk backup-løsninger. I den planen tar vi høyde for ulike former for problemer som kan oppstå – små som store – og hvordan vi løser de underveis, skriver Thorud.

Han påpeker at det største fokuset deres på lørdag er å sørge for at stemmesystemet fungerer som det skal hele veien.

På spørsmål om TV-seerne og årets artister har noen grunn til bekymring, svarer han følgende:

– Vi tok fjorårets problemer på stort alvor, og har gjort det vi kan for å forbedre systemene og skalere opp for å takle langt flere stemmer enn i fjor. Så publikum kan stemme frem sin favoritt hele veien, og sammen kåre vinneren av MGP 2021.

