Karlsson reagerer på ryktene: - Folk har ledd

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson slår tilbake mot påstander om henne.

Det har vært mye usikkerhet knyttet til formen til Karlsson etter at hun måtte nøye seg med 13. plass på 10-kilometeren i fri teknikk og 9. plass på fellestarten i 10 kilometer klassisk stil i Falun tidligere denne måneden.

I etterkant av rennene meldte svenske Radiosporten at Karlsson viste tegn på å være overtrent.

Påstandene fikk imidlertid den svenske landslagsledelsen til å reagere.

- Ingenting stemmer



Karlsson har til nå ikke uttalt seg om ryktene, men nå stiller hun seg uforstående til det hele.

- Jeg vet ikke hvor de har det der fra, så det var merkelig å lese om det. Det er jo ingenting som stemmer, sier Karlsson til Expressen.

Hun erkjenner at hun har vært sliten, men legger til at det hele tiden har vært planen at hun skulle trene hardt i perioden opp mot det kommende mesterskapet i Oberstdorf.

- Jeg har ikke gått over grensen. Er man overtrent så har man passert grensen og da er det vanskelig å komme tilbake, forklarer Karlsson.

Svensken forteller at reaksjonene ikke har latt vente på seg etter at ryktene begynte å gå.

- Folk har ledd av det, at noen som ikke har peiling har ytret seg om at jeg er overtrent, sier Karlsson.

Hun forteller at hun har fått flere spørsmål om hun er overtrent mens hun har vært ute og gått på ski den siste tiden.

- Men hadde jeg vært det så hadde jeg ligget hjemme i sengen, sier svensken.

Klar for VM

Karlsson er sett på som en av utøverne som kan utfordre suverene Therese Johaug i VM i Oberstdorf som starter neste uke.

Skal hun klare det må hun imidlertid heve seg i forhold til de siste prestasjonene hun har hatt i verdenscupen.

Den svenske langrennsprofilen er klar på at hun begynner å finne godformen før VM.

- Jeg kjenner meg pigg, glad og full av energi. Det pleier å være et godt tegn, sier Karlsson.

