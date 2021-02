Viggo Kristiansen får gjenopptatt Baneheia-saken.

Nyheten om at Viggo Kristiansen får gjenopptatt straffesaken mottas med stor glede blant hans støttespillere. Journalisten, forfatter og podkaster Svein Tore Bergestuen har i lang tid argumentert for at bevisene mot Viggo Kristiansen ikke holder. Nettavisen snakket med ham få minutter etter at torsdagens nyhet ble kjent.

- Dagens avgjørelse kan resultere i den mest spektakulære justisfeilen og rettsskandalen i vår historie. Jeg sier kan, for vi vet ikke hva som nå skjer. Men med den kjennskapen jeg har til saken i dag, er det nærmest utenkelig at Kristiansen blir dømt på ny. Ikke fordi bevisene er gamle eller vitnene ikke husker. Men fordi bevisene ikke lenger holder, fastslår Bergestuen.



Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtektene og drapene på Stine Sofie (8) og Lena (10) i Baneheia i Kristiansand. Dommen er flere ganger begjært gjenopptatt.

Baneheia-saken Fredag 19. mai 2000: Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble sist sett i live da de badet i 3. Stampe i Baneheia i Kristiansand klokken 18.50. Da de ikke kom hjem på kvelden, ble en massiv leteaksjon satt igang. Søndag 21. mai: Klokken 20.37 blir likene av de to jentene funnet, et stykke vest for tjernet. De hadde blitt bevisst skjult under kvister. Onsdag 13. september 2000: Viggo Kristiansen (da 21 år) og Jan Helge Andersen (da 19 år) ble arrestert og siktet for drapene. Andersen tilsto etter at DNA-bevis knyttet ham til gjerningen. Andersen forklarte at Kristiansen var hovedmannen bak handlingene, og at de hadde lokket jentene vekk fra stien med at de skulle se etter kattunger. Deretter hadde de truet, voldtatt og drept jentene med kniv. Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, og mener han er uskyldig dømt. Det ble ikke funnet DNA som knytter Kristiansen til åstedet. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid. Forvaring vil si at Kristiansen ikke slipper ut før han blir ansett å ikke lenger være en fare for samfunnet. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han ble prøveløslatt i desember 2015, og var ferdig med soningen i 2019.

- Med Liland-saken, Fritz Moen-saken, Bjugn-saken, Tengs-saken og Quick-saken allerede på samvittigheten, kan det bli en tung bør å bære for vårt rettssystem. Men denne gangen er det også en ekstra kraftig påkjenning for pressen, sier Svein Tore Bergestuen til Nettavisen.

Lettet Kristiansen

Viggo Kristiansen og hans familie er lettet etter torsdagens kjennelse.

På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak. Der vil han føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene i Kristiansand, heter det i en pressemelding fra hans advokat Arvid Sjødin.

Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over 10 år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold, heter det i pressemeldingen.

Elden: - Politiet unnlot å kalle inn vitner. De passet ikke inn

Sjokkert Andersen

Jan Helge Andersen, som ble dømt sammen med Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, er overrasket over det som nå kommer.

- Det er ubehagelig at saken skal opp igjen, for det er lenge siden det skjedde, og jeg har fått det på avstand, sier Andersen til TV 2 Nyhetskanalen.



- Hva tenker du dersom han blir frifunnet i en ny runde i retten? spør kanalen.

- Da har han flaks, sier Andersen.



- Hvordan blir det å stille som vitne?

- Det kommer til å bli tøft med en ny runde med alt som jeg har fått på avstand og som kommer opp igjen, sier Andersen til kanalen.

Moren til offer

– Vi tar kommisjonens avgjørelse til etterretning, sier

Eva Kvelland, leder for marked og kommunikasjon i Stine Sofies Stiftelse, i en pressemelding. Ada Sofie Austegard er generalsekretær i stiftelsen og mor til et av ofrene i Baneheia-saken.

- Som mor til Stine Sofie er det selvsagt belastende for henne at saken gjentatte ganger kommer opp. Hun er vår leder, og som kollegaer vil vi være der for henne på alle måter vi kan, sier Kvelland.

