Jan Helge Andersen fastholder sin forklaring om at Viggo Kristiansen var med på Baneheia-drapene, og sier han er overrasket over at saken skal gjenopptas.

– Jeg er overrasket siden det ikke er noe nytt som kommer fram, sier Andersen til TV 2 etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har bestemt at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002. Til TV-kanalen fastholder han at Viggo Kristiansen var sammen med han i Baneheia. – Ja, kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var. Andersen ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden, mens Kristiansen fortsatt sitter fengslet for voldtekt og drap av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Andersen sier at Kristiansen har flaks dersom gjenåpningen ender med frifinnelse.