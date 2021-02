Norge tok sølv i parstafetten - fransk triumf

Ny norsk medalje i VM i skiskyting.

Saken oppdateres

Norge tok sølv i torsdagens parstafett i VM i skiskyting. Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff utgjorde det norske laget. Eckhoff gjennomførte en fantastisk sisterunde og sørget for at Norge så ut til å kunne juble, men Frankrike var sterkest på den siste runden og gikk fra Eckhoff i den siste bakken like før mål.

Julia Simon fikk et forsprang på Eckhoff inn mot mål og sørget for at Frankrike kunne juble. Sverige tok bronsen bak Norge.

- Fantastisk levert av Eckhoff på standplass, kommenterte NRK-ekspert Ola Lunde i det Eckhoff fylte samtlige fem blinker på den siste stående skytingen.

Etter rennet var NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen noe overrasket over at den norske jenta ble fragått i den siste delen av løypa. Han var klar på en ting.

- Hun er forbannet nå, sier han.

Thingnes Bø med svak skyting



Thingnes Bø vekslet som nummer tre, 4,5 sekunder bak Østerrike etter den første etappen. På den andre etappen tok Italia ved Dorothea Wierer kommandoen gjennom to fulle hus. Tiril Eckhoff måtte ta i bruk ekstraskudd på begge skytingene, men gikk til gjengjeld svært raskt i sporet og sendte Thingnes Bø ut som nummer to like bak.

- Det var en offensiv Echkoff. Nesten perfekt, kommenterte NRK-ekspert Ola Lunde etter hennes første etappe.

Thingnes Bø bommet hele tre ganger på den liggende skytingen på sin andre etappe. Nordmannen unngikk med et nødskrik strafferunden, men passerte hele 20 sekunder bak Italia.

- Overraskende dårlig serie av Johannes, kommenterte Lunde.

På den stående skytingen fylte raskt fem blinker ved hjelp av ett ekstraskudd. Norge vekslet på 5. plass, 16,3 sekunder bak ledende Italia før den siste etappen.

Eckhoff fylte raskt fem blinker på sin siste liggende skyting og var med i medaljekampen før den siste skytingen.

Frankrike og Norge gjorde opp om gullet hvor førstnevnte til slutt var sterkest.

