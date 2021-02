Donald Trump: - Enten så lyver han, eller så er han helt mentalt borte

Donald Trump med frontalangrep på president Joe Biden.

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump anklager president Joe Biden for enten å lyve eller å være «helt mentalt borte».

Se video av uttalelsen fra Donald Trump her:

Årsaken er en uttalelse Joe Biden kom med under på et TV-overført folkemøte i Milwaukee på onsdag.

Trump om Twitter, Kina og valget i 2024

Donald Trump, som ikke har latt seg intervjue siden han gikk av 20. januar i år, kommer med flere angrep på Joe Biden i et over 20 minutter langt intervju på TV-kanalen Newsmax.

Der snakker han også ut om Twitter, forholdet til Kina, samtidig som han kommenterer mulighetene for å stille i presidentvalget i 2024.

Mest oppmerksomhet får imidlertid angrepet på Joe Biden etter et CNN-overført folkemøte presidenten holdt i Milwaukee på tirsdag.

Der sa Joe Biden følgende om vaksinearbeidet som nå pågår i USA:

- Det er én ting å ha selve vaksinen - som vi ikke hadde da vi tok over - men noe annet er en vaksinatør: Hvordan får du vaksinen i noens arm? sa Biden på folkemøtet.

Trump: - Helt mentalt borte

President Bidens uttalelse har skapt mange reaksjoner, og Trump er en av dem som reagerer sterkt på at presidenten hevder at det ikke var noen vaksiner klar da han tok over president jobben 20. januar.

- Vi delte ut millioner av sprøyter og millioner av doser. Så enten forteller han ikke sannheten eller så er han helt mentalt borte. Enten det ene eller det andre, sier Donald Trump til Newsmax.

Donald Trump gjør også et poeng av at Joe Biden ble vaksinert lenge før han ble innsatt som president 20. januar. Biden fikk sin første vaksinesprøyte allerede 21. desember i fjor.

- Joe Biden får faktisk massiv kritikk for denne greia, for til og med haterne sier; «vent nå litt, den vaksinen ble annonsert for lenge siden». Og jeg tror også han fikk vaksinen lenge før 20. januar, som var dagen for innsettelsen, sier Trump i intervjuet med Newsmax.

- Han uttalte at vi ikke hadde noen vaksine. Han sa det rett ut, bokstavelig talt, « vi hadde ingen vaksine». Han får nå massiv kritikk for det. Selv de som ikke akkurat er hans fans, sier at dette var en dårlig uttalelse, sier Trump.

- Kanskje vi skal la tvilen komme ham til gode, kan han ha tullet? For ærlig talt var det en veldig dum uttalelse, sier Trump videre.

- Vil Trump stille i presidentvalget?

I intervjuet med Newsmax blir Trump også spurt om han vil stille som presidentkandidat i 2024.

- Jeg vil ikke si noe om det foreløpig. Men jeg har sett meningsmålinger som går gjennom taket, sier Trump.

Overfor verten i Newsmax, Greg Kelly, skryter Trump også av at til og med riksrettssaken i Sentatet ga ham medgang.

- Jeg er den eneste som blir stilt for riksrett og så ser man at tallene går opp. Hva skal man si om det, sier Trump.

- La oss si at noen ble stilt for riksrett, så ville tallene vanligvis gå ned. de vil falle som en død ballong, sier Trump.

En fersk meningsmåling fra CNBC viser også at Donald Trump fortsatt har stor støtte i det republikanske partiet. I en meningsmåling publisert på fredag, dagen før frifinnelsen i Senatet, svarte 74 prosent av republikanerne at de ønsker at Trump fortsatt skal være aktiv i partiet på en eller annen måte.

Trump: - Går ikke tilbake til Twitter

Trump sier også at han nå er i samtale med flere personer om å starte sin egen nettside, men at ingenting er avgjort. Trump sier han uansett ikke er på vei tilbake til Twitter, blant annet fordi han ble trakassert av moderatorene, fordi han hevder at valget ble stjålet fra ham.

- Hvis du nå ser på det som skjer på Twitter, så har jeg forstått at det er blitt veldig kjedelig og millioner av mennesker forlater Twitter. De forlater det fordi det ikke er det samme. Og jeg kan forstå det. Vi ble virkelig trakassert på Twitter, sier Trump.

- De satte opp alle mulige slags flagginger. De flagget nesten alt jeg sa. Alt jeg sa ble flagget, sier Trump, som kom med en rekke grunnløse påstander og usannheter på Twitter før han ble utestengt.

- Det er veldig kjedelig, vi kommer ikke til å gå tilbake til Twitter, sier Trump.

- Vi hadde Kina der vi ville ha dem

I tillegg ble Trump spurt om Joe Biden og hans forhold til Kina

- Han og familien har vært involvert med Kina i lang tid. Det er snakk om mange penger, sier Trump, som mener Biden nå har lagt seg på en vennligere linje overfor Kina enn det han hadde.

- Hele greia er latterlig. Vi hadde Kina akkurat der vi ville ha dem, sier Trump i intervjuet med Newsmax.

Biden går hardt ut mot Kina

Under en konferanse på fredag, gikk president Biden derimot hardt ut mot både Kina, Russland og Iran, skriver NTB. Han anklager Russland for å så splid i Europa, Kina for å undergrave verdensøkonomien og Iran for å destabilisere Midtøsten.

Biden sa dette i et videooverført innlegg under sikkerhetskonferansen i München fredag, der han understreket at USA under hans ledelse igjen vil søke internasjonalt samarbeid og pleie forholdet til allierte.

– Sammen kan vi slå tilbake mot den kinesiske regjeringens økonomiske overgrep, tvang og undergraving av fundamentet som det økonomiske systemet i verden er bygd på. Vi må forberede oss på en langvarig strategisk konkurranse med Kina, fortsatte Biden.

– Måten USA, Europa og Asia samarbeider på, for å sikre fred, forsvare våre verdier og fremme velstand på tvers av Stillehavet, vil få større følger enn noe annet vi gjør, sa presidenten, ifølge NTB.

