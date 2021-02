Frp-leder Siv Jensen trekker seg som partileder og peker på Sylvi Listhaug som neste partileder.

Saken oppdateres.

STORTINGET (Nettavisen): Fremskrittspartiet har hasteinnkalt til pressekonferanse torsdag kl. 17.15. Frp-leder Siv Jensen trekker seg som partileder.

– Jeg har kvernet på dette lenge, sier Siv Jensen på pressekonferansen.

Det meldes om at Siv Jensen vil peke på Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen som mulige etterfølgere. Dersom partilederen trekker seg, vil 1. nestleder Sylvi Listhaug være fungerende leder.

Siv Jensen har vært partileder for Fremskrittspartiet siden Carl I. Hagen trakk seg i 2006.

– Jeg har i dag varslet nominasjonskomiteen i Oslo Frp om at jeg ikke tar gjenvalg til Stortinget, sa Siv Jensen.

– Og da har jeg også gitt beskjed til valgkomiteen at partiet må velge ny leder på landsmøtet i mai. Jeg har nettopp informert partiets landsstyre. Dette kommer nok som en overraskelse på mange.

– Jeg er helt overbevist om at det er et riktig valg, både for meg og partiet, sier Jensen.

Jensen forklarte at det først og fremst handlet om hennes del.

– Jeg er veldig glad i partiet. Alle menneskene der som har gitt meg utrolig mye etter et langt liv i politikken. Men det har gått utover den aller viktigste familien og mine nærmeste venner. De har alltid vært der for meg. Nå skal jeg være der for dem, sa Jensen og la til:

– En endring nå vil gi partiet en kickstart.

Som etterfølger sier Jensen at hun respekterer den demokratiske prosessen i partiet. Men peker på 1. nestleder Sylvi Listhaug som arvtager. Hun peker på Ketil Solvik-Olsen som den neste nestlederen.

– Jeg håper partiet velger Sylvi Listhaug som neste partileder, sier Jensen.

– Videre så håper jeg at partiet velger Ketil Solvik Olsen som første nestleder og nærmeste støttespiller for Sylvi, legger hun til.

