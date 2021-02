Statsministeren vil savne Siv Jensen i politikken.

Etter 15 år gir Siv Jensen seg som leder av Frp. Det er vemodig, mener statsminister Erna Solberg.

- Siv og jeg har delt oppturer og nedturer både politisk og på andre områder gjennom mange år, skriver Solberg i et Facebook-innlegg kort tid etter at Jensen har varslet avgangen under en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Solberg peker på Jensen som en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene, og beskriver henne som en politiker som gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne, har preget det politiske landskapet.

Det siste tiåret, påpeker statsministeren, har Jensen vært er den politikeren utenfor Høyre, hun har samarbeidet tettest med.

- Vi har vært enige i mange saker, men også uenige om mye. Hun har alltid kjempet hardt for det hun tror på. Hun har vært en tøff forhandler. Kreativ og kunnskapsrik, og en dyktig leder. Ikke minst har hun alltid vært til å stole på. Gjennom sitt arbeid har hun oppnådd større gjennomslag for den politikken hun tror på enn det politikere flest kan se tilbake på.

Støre: – Lett å anerkjenne Siv Jensens innsats

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre kaller avtroppende Frp-leder Siv Jensen en tøff debattant og en ryddig politisk motstander.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre til NTB.

Han kaller Jensen en tøff debattant med stort engasjement, og en motstander det har vært mulig å samarbeide med og stole på i saker der de har felles syn.

– Jeg ønsker henne lykke til videre, avslutter Støre.

- Har gått utover familien

Siv Jensen har vært partileder for Fremskrittspartiet siden Carl I. Hagen trakk seg i 2006.

– Jeg er veldig glad i partiet. Alle menneskene der som har gitt meg utrolig mye etter et langt liv i politikken. Men det har gått utover den aller viktigste familien og mine nærmeste venner. De har alltid vært der for meg. Nå skal jeg være der for dem, sa Siv Jensen blant annet under pressekonferansen torsdag.

Saken oppdateres.

