Partileder Siv Jensen sier at hun har anbefalt Sylvi Listhaug som Frps nye partileder, men understreker at det er opp til partiet å velge etterfølgeren.

– Det er ikke min jobb å peke på etterfølgeren, men jeg har tillat meg å komme med mine anbefalinger, sier Jensen.

Hun har derfor anbefalt at Sylvi Listhaug blir ny leder for partiet, og at Ketil Solvik-Olsen blir nestleder.

– Jeg har kjent Sylvi i mange år og har sett talentet og potensialet i henne, sier Jensen.

Både Listhaug og Solvik-Olsen er tilgjengelig for pressen klokken 10 fredag.

