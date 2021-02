Sumaya Jirde Ali om endringer i Frp-ledelsen: - Har en skikkelig ekkel klump i magen

Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali skriver på Twitter at hun er redd etter at det ble kjent at Siv Jensen går av som partileder i Frp.

Nyheten om Siv Jensen avgang kom torsdag kveld, under en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget.

Etter 15 år på partilederposten, anbefalte hun selv Sylvi Listhaug som etterfølger, som partileder.

- Redd

Dette har debattant og forfatter Sumaya Jirde Ali reagert på. I et innlegg på Twitter er tydelig på at hun er sterkt imot et slikt skifte av partiledere i Frp.

- «Riktig valg for meg og partiet», sier Jensen som velger å gå av som Frp-leder. Men det er åpenbart ikke riktig for landet, skriver hun.

- Jeg har en skikkelig ekkel klump i magen nå.

Videre skriver hun at mens hun er fundamentalt uenig med Frp, så har hun sett på Siv Jensen som en anstendig og liberal finanspolitiker.

- Sylvi Listhaug er en politiker som jeg er redd for, en politiker som fremmer holdninger som spytter på alt det vi heier på i dette landet, skriver hun.

Ali følger videre opp Twitter-meldingen ved å vise til Facebook-posten, som i 2018 førte til at Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister.

Under pressekonferansen torsdag kveld påpekte Siv Jensen blant annet at hun er uenig i at Sylvig Listhaug er en ytterligående politiker.

Syrlig stikk fra MDG-politiker

Det er flere som reagerer på Siv Jensens anbefaling. MDG-politiker Eivind Trædal skriver på Twitter:

- Satser på at FrP får en ny leder som er klar for å ta FRP i en grønnere og mer sosial retning, med engasjement for global solidaritet og framtidige generasjoner, før han følger opp med:

- det blei visst Sylvi Listhaug i stedet. Ergelig.

Listhaug: - Trist

Nettavisen har tatt kontakt med Sylvi Listhaug, men har foreløpig ikke fått en kommentar.

Torsdag kveld har hun skrevet om sin partileders varslede avgang på Facebook:

- Det er så trist at du gir deg som leder Siv. Takk for en fantastisk innsats for FrP gjennom alle disse årene Siv, skriver hun blant annet.



- Vi har jobbet sammen siden 2001 og jeg kjenner deg som en tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull.

- Overbevist



Under pressekonferansen torsdag fortalte Siv Jensen at hennes anbefaling var Listhaug som leder og Ketil Solvil-Olsen som nestleder i partiet.

– Jeg er overbevist om at Sylvi og Ketil er riktige valg som leder og 1. nestleder nå. Partiet trenger samling og stø kurs, være ett lag med bredde og tyngde.

Fremskrittspartiet har slitt på målingene de siste månedene, men Jensen sier det kun har gitt henne motivasjon til å fortsette. Hun peker istedenfor på den altoppslukende livsstilen som en grunn til å gi seg.

– Det er på tide at andre, som er villig til å jobbe natt og dag, året rundt for partiet, overtar stafettpinnen, sier Jensen.

For ordens skyld: Espen Teigen var politisk rådgiver for Sylvi Listhaug, med ansvar for Facebook-kontoen hennes, da den nevnte posten ble publisert i 2018. Han er i dag journalist i Nettavisen.

