Manchester United et stort steg nærmere avansement i Europa League

Bruno Fernandes var nok en gang helt toneangivende da målene rant inn for Manchester United mot Real Sociedad.

REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED 0-4:

Manchester United tok et stort steg mot åttedelsfinalene i Europa League da Real Sociedad ble beseiret torsdag kveld.

Bruno Fernandes scoret lagets to første, før Marcus Rashford og Daniel James også førte seg opp på scoringslisten og sikret en 4-0-seier.

- Vidunderlig fotball av Manchester United. Det går så fort for i det angrepet, og det er så klasse, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb etter 3-0-scoringen, før han fulgte opp:

- Dette har blitt en maktdemonstrasjon og det er klasseforskjell.

Også fotballekspert Lars Tjærnås lot seg begeistre over Ole Gunnar Solskjærs mannskap torsdag kveld.

- Knallsterk kveldsforestilling av Manchester United. Løper over- og utspiller taktisk et sterkt hjemmelag, skrev han på Twitter mot slutten av kampen.

Sjansebonanza

Kampen startet forrykende, og før det var spilt tre minutter kunne begge lag vært i ledelsen.

Først var det Adnan Januzaj som curlet ballen centimetere utenfor Dean Hendersons høyre kryss, før Rashford plutselig var alene gjennom med Alex Remiro på motsatt side, som reddet mesterlig.

Like etter testet Alexander Isak skuddfoten, men Henderson reddet forsøket fra svensken.

Sjansebonanzaen i første omgang tok imidlertid ikke slutt der.

For kvarteret ut i kampen kom også Scott McTominay til en stor mulighet alene med Remiro, men igjen reddet målvakten med en fin beinparade.

Og noen få minutter senere kom kanskje kampens aller største mulighet til da. Fernandes spilte inn til en mutters alene Rashford, men 23-åringen klarte utrolig nok ikke å sende ballen forbi Remiro. På returen dukket Fernandes opp, men headingen hans ble reddet på strek av Robin Le Normand.

- Smått utrolig at det ikke er scoring i den matchen her, sa Semb etter at nok en stor mulighet ble misbrukt.

- Du kan stole på Fernandes

Deretter skulle det imidlertid ikke gå lang tid før kampens første scoring var et faktum. Rashford spilte gjennom Fernandes som kunne sette ballen inn i det åpne målet etter kaos i Sociedads bakre rekker.

- Du kan stole på Fernandes. Et United-mål var uunngåelig. Det samme var målscoreren, skrev Manchester United-Evening News-journalist på Twitter like etter scoringen.

Kort tid ut i andreomgang doblet samme mann ledelsen. Rashford spilte frem Daniel James, som på ett touch, med vilje eller ikke, la ballen perfekt til Fernandes som sendte ballen sikkert nede i det høyre hjørnet.

Like etter var det Rashford sin tur til å omsider få scoringen sin. Angrepsspilleren ble nok en gang spilt alene gjennom, men denne gangen var han sikker og økte ledelsen til 3-0.

Rett før slutt kunne også James juble for scoring, og dermed kan Solskjærs menn juble for et bunnsolid utgangspunkt før returoppgjøret som spilles 25. februar.

