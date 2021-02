Gedigen V65-jackpot på Forus i kveld

Hele 648 146 kr venter ekstra i sekserpotten i kveldens V65-omgang på Forus. Kaldblodsdronninga Ulsrud Tea er på plass og blir megafavoritt i V65-1.

Det er en eventyrlig jackpothelg vi har foran oss. Den innledes med hele 648 146 kr ekstra i sekserpotten i en strålende V65-omgang på Forus fredag kveld. Lørdag er det klart for Lars Laumbs løp og Johan Widdings æresløp og GULLJACKPOT i V75 på Bjerke. Søndag er det klart for stor V75-jackpot på Ørebro med 4 630 722 SEK ekstra som fordeles i premiepotten og søndag kveld internasjonal V65-omgang på Sørlandets travpark med 534 303 SEK ekstra i sekserpotten.

I tillegg til den store jackpotomgangen i V65 på Forus fredag kveld, byr fredagen ellers på V65-lunsj fra Ørebro og V64-kveld fra Romme. Det ble ellers en meget innbringende onsdag for våre tips til Bergen travpark og Bjerke.

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.



I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Solid også i V4-lunsjen på Bjerke onsdag 17. februar

Det var ikke bare på Bergen travpark det ble fine gevinster onsdag. Det var også internasjonal V4-lunsj på Bjerke onsdag. Ingen favoritter vant og Leirvågs V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake 4 382 kr.



Nå retter vi blikket mot Forus og kveldens store jackpotomgang i V65-spillet. Hele 648 146 kr venter ekstra i sekserpotten. Spillestopp er som vanlig kl 18.55. Kaldblodsdronninga Ulsrud Tea er på plass på hjemmebanen og blir omgangens folkebanker og også min banker.

Tea skal vinne V65-1

Ulsrud Tea holder koken på imponerende vis i en alder av 14 år. Hun har vunnet 92 løp på 195 starter og har ett billig løp på papiret i V65-1. Står riktignok på 40 meter tillegg, men det er kun seks hester med i løpet og Ulsrud Tea har stort sett alltid vunnet denne type. Hun gjorde det med lignende forutsetninger i et V65-løp på Forus like før jul. Ulsrud Tea blir omgangens soleklart største favoritt og min banker i V65-1.

Stor favoritt også i V65-2

2 Kissmymuscles og Rune kommer til å pådra seg et tungt favorittstempel i V65-2. Den formsterke vallaken står med tre seire på de fire siste startene og har vunnet sportrekningen kontra sine tøffeste konkurrenter. Er en motivert favoritt i dette løpet, men jeg velger å ta med noen hester på gardering, i håp om favorittfall.

Opp til bevis for Kleppe Jesper nå

Ikke veldig mange vinnerkandidater i V65-3 der 2 Kleppe Jesper jakter sin fjerde strake seier i år. Har utviklet seg løp for løp og gjorde karrierbeste sist. Men 20 meter bak i kveld starter kapasitetshesten 8 Troll Sterk Solan. Denne var kanongod i fem strake seiersløp i fjor, før han falt ut av i det i fjor sommer og ble disket i sine to siste løp. Tilbake etter lang pause i kveld og fungerer Djøseland-traveren blir han lei å håndtere for konkurrentene.

Ingen walkover for Tangen Frikk

Det er bra klasse på V65-4/V5-1 der 9 Tangen Frikk blir spillefavoritt. Geir Mikkelsens formsterke vallak har vært knakende god i to strake seiersløp på Bjerke og er en motivert favoritt. I V5-spillet bruker jeg 7 Tangen Frikk som banker.



Men det er formsterk motstand, i første rekke fra 7 Modin og 8 Flytin. I V65-spillet tar jeg med noen garderinger.

Åpent i V65-5

Det kan se ganske favorittpreget ut på Forus i kveld, men V65-5 er ikke blant de enkleste løpene å finne ut. Favorittduoen 10 Lucky Strongman og 11 Broadway Salt står begge i bakspor og det er alltid sjanseartet. Jeg har ikke noe feeling for noen spesiell hest i dette løpet og tar med åtte hester på det største forslaget i V65-5.

Tre hester gjør opp i V65-6

Det er klart skille på hestene i V65-6/DD-2 og tre hester skiller seg klart ut. Alle de tre står på 20 meter tillegg, og 11 Smedheim Staut, 12 Kleppe Vesten eller 10 G. Sola er en meget sannsynlig vinner. Jeg velger å sette 11 Smedheim Staut først. Vallaken har er en typisk Djøseland-hest. Stor kapasitet, men også betydelig galopprisiko. Jeg velger å likevel å bruke 11 Smedheim Staut som min V65-banker på Forus i kveld.



