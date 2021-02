Mikael Stahre har en imponerende CV fra svensk fotball, men fikk en tøff start på jobben i Sarpsborg 08. Nå er det en revansjelysten svenske som forteller om sesongens planer i denne utgaven av Taktikkpraten.

45-åringen fra Stockholm tok over eliteserielaget før forrige sesong etter en fortid på ulike kontinenter.

Han har hatt stor suksess i svensk toppfotball med blant annet AIK, Häcken og IFK Göteborg. Stahre har også hatt noen korte opphold i utenlandske klubber i både Kina, Hellas og USA.

Nå skal han gå løs på sin andre sesong i Sarpsborg 08.

Les også: Jönsson glem­mer ald­ri det Ødegaard le­ver­te i Tip­pe­li­ga-de­bu­ten: – Det var spe­si­elt

Stahre er nestemann ut i serien Taktikkpraten.

Kon­sep­tet er en­kelt:

Man møter kjen­te fot­ball­folk og snak­ker fot­ball og tak­tikk, og du som le­ser får in­ter­vju­et i sin hel­het.

– Du har hatt din første periode i norsk toppfotball. Hva er dine generelle tanker om nivået på Eliteserien og rammene vi har i Norge?

– Det er alltid vanskelig å sammenligne de ulike ligaene man har vært i, men det er klart at har har gjort meg noen tanker om hva man har opplevd. Nivået er bra på både spillere og lag, med høy intensitet. Utviklingen er vel relativt lik det man ser i resten av Fotball-Europa, med flere offensive og tekniske gode spillere som tar over ligaen. Det finnes flere unge og gode spillere, med litt andre kvaliteter enn man har sett de siste ti årene. Man har også mange gode forsvarsspillere, men først fremst er det offensive spillere som kommer fram i Norge og resten av Skandinavia.

– Hvilke prioriteringer har du under en oppkjøring som dere nå er i gang med?

– Man prøver vel å prioritere så mye som mulig. Fotball kan man jo trene året rundt, med kunstgressbanene og innehallene som har dukket opp. Utgangspunktet for en oppkjøring er derfor relativt annerledes fra hvordan det så ut for 20 år siden, så det blir jo muligens et mer fokus på selve fotballen nå som man kan det året rundt. Vi har naturligvis fokus på fysikk og alt det der, men vi har jo alltid lyst til å legge grunnlaget for vår spillestil så tidlig som mulig. Vi har faktisk nedprioritert de lengre løpeøktene denne oppkjøringen, og heller trent fysikk på litt andre måter. I dag har vi gjennomført tre økter, med blant annet crossfit og fotball i to av de.

– Du er i starten av en ny sesong som fotballtrener. Hvor kom lysten på å prøve deg i dette yrket fra?

– Det kommer vel først og fremst for min kjærlighet til idretten fotball, og jeg har alltid vært ekstremt sportsinteressert. Dessverre var jeg ikke særlig begavet, verken teknisk eller fysisk for å nå langt som spiller. Jeg begynte å trene yngre lag tidlig, og begynte allerede som 14-15 åring å merke interessen. Noen år senere viste det seg at jeg hadde et talent for trenerrollen og lede andre, og lagene mine presterte godt etterhvert. Telefonen begynte å ringe fra de større klubbene og akademiene rundt omkring da jeg var rundt 18 år, og jeg endte til slutt opp i Hammarby. Det var først da jeg tok det steget, at jeg var sikker at det var dette jeg skulle fortsette med.

– Rikard Norling hadde en meget interessant periode her i Norge, og viste seg jo som en fotballromantiker av rang. Du har jobbet sammen med Norling i AIK. Hvordan var det, og hva har du lært av han?

– Rikard var med på å rekruttere meg til AIK, og da jobbet vi sammen en periode med juniorspillerne i klubben. Vi fortsatte etterhvert samarbeidet på A-laget, og han er en ekstremt dedikert og detaljert fotballtrener som har et enormt fokus i sitt arbeid. Vi er nok ganske like der, for begge har gått fullt inn for å bli trener og har ikke noe annet å falle tilbake på. Det er mye vi er ulike på, men vi har begge gått all-in på dette.

– Man snakker ofte om fotballfilosofi når det kommer til trenere. Hvilke grunnprinsipper er det du ønsker at dine lag skal få ut på banen?

– Min filosofi baserer seg mye på mitt lederskap. Fotballfilosofi og trenerstil er viktige ting, men det er engasjement, lederskap og energi som er med på å forme mine grunntanker. Men selvfølgelig, jeg har jo noen ting jeg ønsker å videreføre til mine spillere. Jeg følger med på trendene i fotballen, og ser ofte på skandinaviske lag som har hatt suksess og hvilke grep de har tatt. Struktur, godt forsvarsspill, fysikk og hardt arbeid er noen nøkkelord som absolutt er viktig i min filosofi. Man ønsker alltid å skape problemer for motstanderen og være en trussel offensivt, så det er også viktig.

–Ved å følge med på trendene i fotballen, vil det da si at du lar deg inspirere av, for eksempel, Bodø/Glimts gullsesong i fjor?

– Det er klart at man må være åpen for å forbedre seg og sitt lag, og være mer «open minded». Men jeg tror samtidig ikke på å kopiere enkelte spillestiler eller filosofier, men heller la seg inspirere og bruke enkelte ting av ulike lag og trenere. Kopierer man ting vet man ofte ikke hvorfor man gjør det, så det gjelder å ha en personlig tilnærming til det. Jeg tror at vi trenere får inspirasjon, ikke bare fra fotballen, men også andre idretter. Bodø gjorde det fantastisk bra, og man skal ha ekstremt respekt for det de leverte. Man kan vinne fotballkamper og titler på mange forskjellige måter, og det er det som gjør denne idretten så interessant.

Les også: Öberg stusser over Eckhoff-utspill

– Du har trent klubber i flere forskjellige land. Har det vært et bevisst valg fra deg, eller en ren tilfeldighet?

– Jeg har alltid vært interessert i jobbtilbud fra andre land enn Sverige, og da har det vært sånn at ting har passet bra med livssituasjonen der og da. Jeg elsker å ta nye utfordringer og det er det jo ikke alle som gjør, men jeg har alltid hatt den motivasjonen. Det er selvfølgelig mange ulike ting som skal passe og man vi føle seg ønsket, for det er et stort steg å ta. Jeg vil utnytte livet mitt maksimalt og spesielt trenerlivet, og mine meritter har gjort at jeg har fått mulighetene til å gjøre nettopp det. Man får ikke tilbud fra utlandet hvis man ikke leverer resultater, så jeg føler meg privilegert som får gjøre det. Samtidig er det jo naturligvis en risiko, men jeg er alltid åpen for nye utfordringer.

– Hvilke ting er det du ser etter i klubber du ønsker å trene?

– Først og fremst vil jeg bare si at jeg ikke er på utkikk etter nye klubber, for Sarpsborg er et fantastisk sted å være. I klubbene jeg trener er det viktig at man har like tanker om forskjellige ting i både klubbdrift og filosofi, og at man kommer til et prosjekt som er spennende. Det er vel det man ser på før man takker ja til et tilbud, og det gjorde jeg virkelig i Sarpsborg. Forrige sesong var tøft, men jeg er overbevist om at årets sesong kommer til å bli bedre.

– Sarpsborg har etterhvert blitt kjent for sine spillerkjøp, og ikke minst spillersalg. Hvor mye del tar du i prosessen med å hente inn spillere til troppen?

– Hver spiller som har kommet inn i klubben har jeg vært delaktig og informert om, og vi har vært enige om hvilke spillere og spillertyper som skal inn. Jeg har et veldig godt samarbeid med Thomas Berntsen som har hovedansvaret for det, så det er jo et samspill. Han vil jo ikke hente inn spillere jeg ikke ønsker å bruke, så jeg er fullt involvert i den prosessen.

– Du har trent klubber i Kina, USA og Hellas. Kan du si noe om de ulike fotballkulturene du har vært en del av?

– Det er faktisk mer likheter enn ulikheter i fotballkulturer rundt om i verden, men det er klart at man ser jo en forskjell. Det har også mye å si på hvilket tidspunkt jeg var der i min karriere. I Hellas kom jeg relativt fersk, etter å ha vunnet seriemesterskapet i AIK. Jeg hadde jo bare vært seniortrener i to-tre år, så det å komme til Hellas helt alene som 34-åring var jo egentlig ganske naivt. Det var store krav fra sportssjefer og mye press, og gresk fotball preges mye av trenerbytter og utskiftninger i spillerstaller. Jeg kan vel ikke si at jeg fikk veldig mye ut av det sportslige, men heller en viktig personlig erfaring som i etterkant har betydd mye. Jeg burde ha vært mer kynisk og funnet et spill som ga resultater, enn å tenke så mye på helhetsbildet i klubben.

– I Kina var utgangspunktet et litt annet, for da hadde jeg vært flere år i IFK Göteborg og hadde et mer resultatorientert fokus. Vi gjorde det også veldig bra med åtte seire på de første ti kampene, men det er jo en litt annen verden med tanke på fotballtradisjoner der. Satsingen der er jo for all del bra, men plutselig ville klubben heller ha en spansk trener og valgte å bytte «over natten». Men Kina var en herlig opplevelse, og jeg tar med meg masse positivt derfra.

– Norsk fotball har fått fram flere store talenter i det siste, som for eksempel Haaland, Ødegaard, Hauge, Berge, Ajer. Tror du det er tilfeldig, eller et resultat av at talentarbeidet i norsk fotball er på et høyt nivå?

– Jeg tror at det definitivt ikke er noen tilfeldighet. Det har vært god jobbing over tid i akademiene som har satt de individuelle ferdighetene i fokus, som nå begynner å gi resultater. Man begynner å få spillere i store klubber i Europa, så det er på ingen måte tilfeldigheter som gjør det. Men det går også litt på bekostning av at det kollektive i hvert lag, men det er herlig at man får fram slike profiler fra Norge også.

– De navnene jeg nevner over har allerede fått sine internasjonale gjennombrudd, men er det noen andre norske spillere du tror kommer til å markere seg i den store verden?

– Jeg har opparbeidet meg en god kontroll på Eliteserien det siste året, etter en rar sesong som gjorde vanskelig å ha kunnskap om alt som skjer rundt om i landet. Hvis man skal trekke fram et navn som jeg tenker på, og det er Jørgen Strand Larsen jeg hadde i min første sesong. Jeg kjente fra første sekundet med Jørgen at han har et enormt potensial, og jeg har klokkertro på at han skal kunne ta steget opp på det øverste nivået i fotballen. Med hans størrelse, fart og fysikk kan han klarte opp og fram i verden. Samtidig har vi en Sebastian Jarl i Sarpsborg som har alle forutsetninger til å bli en moderne midtstopper, og har en fysikk som en superatlet. Det finnes naturligvis oversikt over resten av Eliteserien også, men det er vanskelig å bedømme de på riktig måte i og meg at jeg ikke følger de på trening hver dag.

– Jørgen Strand Larsen var en fast inventar i din startellever, selv om uttellingen hans foran mål ikke var lik det han leverer i Nederland nå. Er det viktig for deg å gi unggutter tillit og tid?

– Selvfølgelig er det en sentral del av spillerutvikling, og han var jo i tillegg en svært god fotballspiller. I enkelte tilfeller kan det være bedre å «skjerm» en ung spiller som ikke leverer mål eller assist i hver eneste kamp, men med Jørgen var det en litt annen situasjon. Han leverte muligens ikke så mange mål, men har var ekstremt viktig i vårt spill og gjorde mange gode kamper både offensivt og defensivt. Det beste for Jørgen og Sarpsborg var å bruke han, og det syntes jeg viste en stor mental styrke hos han også. Det ser man gir resultater nå også.

– Emir Derviskadic fikk sin debut for A-laget forrige sesong. Hva kan man forventa av 04-modellen deres?

– Emir har trent med oss lenge nå, og jeg har faktisk hatt en prat med hans landslagstrener i dag. Han har gode forutsetninger til å nå langt, og har godt av alle treninger han får med seniorlaget nå. Man må alltid være forsiktig med så unge spillere, men den treningshverdagen han har er ypperlig for utviklingen hans. Det er et stort pluss om han kommer til å bidra mye i en ellever for oss denne sesongen, men hvis det skjer så kommer han til å være god.

– Hvis du ble norsk toppfotballsjef i morgen, hva er det første grepet du ville tatt for å gjøre norsk toppfotball enda bedre?

– Det er et ekstremt stort og vanskelig spørsmål. Jeg syntes jo norsk fotball er på en god vei nå, og det viser ansettelsen av Ståle Solbakken. Personlig tror jeg det er et helt rett valg, med den erfaringen han har vil han komme inn og bygge videre på velorganisert fotball. Det er viktig at ikke vi i Norge og resten av Skandinavia skal gå inn og kopiere tingene de gjør i Portugal eller Spania, men heller se på de tingene som har tatt oss framover i Fotball-Europa. Når København tar seg til sluttspillet i Europaligaen eller at Sverige tar VM-bronse for U21, så er det viktig å ikke glemme hva som kjennetegner skandinavisk lagidrett. Vi må aldri glemme det! Det er lett å prate om at man skal bare se på andre internasjonale toppklubber og hvordan de driver, men at man ikke skal glemme bort hvor vi kommer fra. Island hadde jo aldri klart å oppnå det de har, uten sine egne grunnideer om struktur og defensiv trygghet.

– Norges nye landslagssjef Ståle Solbakken må snart ta ut sin første tropp. Han må også velge kaptein. Ville du som trener ha fortsatt med den gamle kapteinen Stefan Johansen, selv om han kanskje ikke vil være fast på laget framover, eller ville du valgt en ny kaptein?

– Det spørsmålet har jeg ikke ofret en tanke, en eneste gang. Selvfølgelig vil det bli interessant å se hva han velger, og med den erfaring Solbakken har er jeg sikker på at han kommer til å ta et klokt valg, skratter svensken.

– Vi har en kunstgress-diskusjon som foregår i norsk fotball for tiden, som du sikkert har fått med deg. På hvilket lag stiller du deg, kunstgress eller naturgress?

– Naturgress, ett hundre prosent. Samtidig er jo største parten av de treningsøktene jeg har hatt opp igjennom på kunstgress, så fordelen er jo at man kan trene i uansett vær. Man kunne jo ikke gjennomført like mange økter på en naturgressbane, på grunn av det klimaet vi lever i. Jeg skulle absolutt ha vært på en god gressmatte, men det er ikke så lett. Jeg tror det finnes større ting å bekymre seg for i samfunnet dagens samfunn, men det er liten tvil om at det optimale ville vært å spille på naturgress. Det er lite som slår fulle tribuner og lukten av gress.

– Sarpsborg valgte å bytte ut assistenttrener Tom Freddy Aune før årets sesong. Kan du si noe om hvordan den prosessen var?

– Først og fremst er min oppgave å lede laget og trenerteamet, så jeg har ikke avsatt eller ansatt noen trener. I dette tilfellet var det et klubbavgjørelse, og det var ingen lett beslutning å ta for klubben. Tom Freddy gjorde en fantastisk jobb for Sarpsborg 08 og vi hadde et godt samarbeide, og han kommer man til å se i toppfotballen igjen for det en dyktig mann.

– Helt til slutt. Hva kan man forvente av ditt Sarpsborg 08 denne sesongen?

– At vi leverer en bedre sesong enn i 2020, avslutter han konsist.

Les også: Ødegaard er bedre på dette enn Özil. Men det hjelper ikke Arsenal mot City

Reklame Nå kommer det 700 enheter av den geniale tredemøllen til Norge