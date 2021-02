Pressekonferanse med Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen

Fremskrittspartiet holder pressekonferanse klokka 10.00.

Etter at Fremskrittspartiets partileder Siv Jensen annonserte sin avgang som partileder torsdag ettermiddag, holder Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen en pressekonferanse fredag klokka 10.00. Jensen anbefalte Listhaug som sin arvtaker, og Solvik-Olsen som første nestleder.

- Det er ikke min jobb å peke på etterfølgeren, men jeg har tillat meg å komme med mine anbefalinger, uttalte Jensen torsdag ifølge NTB.

Fakta om Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen

Sylvi Listhaug (født 1977) ble valgt til første nestleder i Frp i 2019. Fra 17. januar 2018 var hun justis- og beredskapsminister. Hun gikk av som statsråd 20. mars samme år.

Ketil Solvik-Olsen (født 1972) var samferdselsminister fra 2013 til Frp gikk ut av regjering i 2018 og var 2. nestleder i Frp fra 2013 til 2019. Solvik-Olsen sitter nå som medlem av Frps sentralstyre.

- En rød klut for mange

Nyheten om Siv Jensens varslede avgang som partileder og at hun peker på Sylvi Listhaug som arvtaker har utløst blandede reaksjoner:

Tidligere Frp-topp Per Sandberg har kalt Siv Jensens avgang en seier for den destruktive fløyen i Frp.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier til Nettavisen at Listhaug for mange er en kontroversiell politiker:

- Det er mange som blir opprørt over Sylvi Listhaug og hennes ulike utspill opp gjennom som har vært kontroversielle. Hun er en slags rød klut for mange, sier Bergh, som samtidig sier at fra Frps ståsted kan det være en fordel.

Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali skriver på Twitter at hun har «en skikkelig ekkel klump i magen nå». Hun skriver at selv om hun er fundamentalt uenig med Frp har hun sett på Siv Jensen som en «anstendig og liberal finanspolitiker», mens Sylvi Listhaug er en politiker «jeg er redd for». Ali viser blant annet til det omstridte Facebook-innlegget som ledet til at Listhaug gikk av som justisminister i 2018. Her het det at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

