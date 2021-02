Torsdag varslet Siv Jensen at hun trekker seg som partileder. På pressekonferansen kl. 10 med Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen avklares hvordan veien blir videre.

Saken oppdateres.

Følg pressekonferansen live:

STORTINGET (Nettavisen): Det var en lettet Siv Jensen som torsdag kunne meddele at hun trekker seg. Etter å ha brukt 20 år på partiet, nær 15 av dem som partileder, skulle hun føre stafettpinnen videre.

Jensen pekte på 1. nestleder Sylvi Listhaug som den neste partilederen, og at Ketil Solvik-Olsen skulle tre inn som nestleder. Fredag kl. 10 holder partiet pressekonferanse om veien videre.

Sylvi Listhaug startet med å hylle Jensens lederperiode:

– Jeg ble svært overrasket og trist da Siv kom til meg og fortalte meg at hun ikke vil fortsette på Stortinget. Dette blir vemodig og rart for partiet. Samtidig kjenner jeg Siv såpass godt at jeg vet dette er en gjennomtenkt beslutning og riktig for henne. Selv om jeg gjerne skulle sett at hun fortsetter, sa Listhaug.

Les mer: Per Sandberg: - Vi mister en av Norges uten tvil beste politikere

– Jeg har jobbet med Siv siden 2001. Jeg har lært meg å kjenne henne som en tvers gjennom real person som er hardtarbeidende og har stor omsorg for dem rundt seg.

Om partiets vei videre, sa Listhaug at det blir viktig med både helse- og omsorgspolitikk og klimapolitikk i tiden fremover.

– Fremover skal vi rendyrke Fremskrittspartiet. Vi skal fremme våre forslag, og stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Målet er å gjennomføre mest mulig Frp-politikk. Vi skal være det blå alternativet med hjerte for vanlig folk. De som er syk og de som sitter nederst ved bordet. Frps helse og sosialpolitikk skal frem i lyset, slik vi husker det fra John Alvheims tid.

Les også: - Listhaug er kanskje den mest kontroversielle politikeren vi har

– Vi skal være alternativet for dem som vil ha en klimapolitikk som ikke sender pumpeprisen over 20 kroner literen, eller tvinger alle nordmenn til å kjøpe elbil. Vi vil bekjempe rådyre symbolske tiltak. Vi skal skape nye arbeidsplasser. Ikke flagge ut dem vi allerede har.

– Jeg er veldig ydmyk over at Siv peker på meg som hennes arvtager. I samråd med min ektemann Espen har jeg kommet frem til å takke ja. Vil partiet ha meg som leder, lover jeg å stå på for fullt frem mot valget.

Listhaug trakk også frem innvandringspolitikken som en viktig sak for partiet fremover.

– Ingen skal få bestemme hvor mange flyktninger som kommer hit, utenom Norge. Hverken FN eller andre, sa hun.

– En seier for den destruktive fløyen

Tidligere nestleder i Frp og nå politiker for Liberalistene, Per Sandberg, mener valget av Listhaug som neste partileder er en seier for den «destruktive fløyen i partiet».

- Frp i regjering var en suksess, men vi fikk aldri anledning til å fortelle velgerne det på grunn av de destruktive kreftene i partiet, uttaler Sandberg til NRK.

- Sylvi Listhaug har vært en del av dem som ikke var glad for å sitte i regjering, iser han videre.

Sandberg er full av ros for Siv Jensens som partilederen som tok Frp inn i regjering.

Les mer om den dramatiske dagen for Frp:

Les mer Sandberg: – En seier for den destruktive fløyen i partiet

Les mer - Listhaug er kanskje den mest kontroversielle politikeren vi har

Les mer Sumaya Jirde Ali om endringer i Frp-ledelsen: - Har en skikkelig ekkel klump i magen

Les mer Siv Jensen trekker seg som partileder - peker på Sylvi Listhaug

Reklame Denne strømavtalen har vært klart billigst 50 dager i strekk