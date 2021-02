På få uker er smittesituasjonen i Kristiansand snudd på hodet.

Kristiansand har ligget blant de laveste når det gjelder smittetall. Nå er situasjonen en helt annen. Det meldes om 24 nye smittetilfeller siste døgn, flere med ukjent smittevei. Det er ny smitterekord.

- Dette er alvor for Kristiansand. Nå må vi få snudd denne utviklingen, sa ordfører Jan Oddvar Skisland på en pressekonferanse fredag.

- Får vi ikke snudd dette før utgangen av neste uke, er vi nødt til å ha strengere tiltak, varslet ordføreren.

- Vi er nå den storbyen i Norge som har nest mest smitte per innbygger, sa kommuneoverlege Priscilla Hilton.

- Nå har vi mange klynger, blant annet flere skoler involvert, og vi har ukjente smitteveier. Det er grunnen til at vi nå velger å innføre og forsterke tiltak i kommunen, sa Hilton.

Den forrige toppnoteringen lød på 18 smittede og ble satt 5. februar. Tallene blir oppdatert i løpet av fredagen og kan øke ytterligere, skriver Fedrelandsvennen.

Det ble samtidig satt rekorder for antall smittede målt over to døgn (34), tre døgn (49), fire døgn (64), fem døgn (74), seks døgn (87) og sju døgn (93).

I februar har MSIS registrert 207 smittede personer med folkeregistrert adresse i Kristiansand. Det er like mange som ble smittet av covid-19 i hele Agder i mars måned, skriver avisen.

