Terje Sporsem raste ned i vekt på Farmen: – Kona kjente meg ikke igjen

Terje Sporsem fikk sjokk da han så seg selv i speilet etter den nervepirrende «Farmen»-finalen.

På søndag avgjøres finalen i «Farmen kjendis» der Lasse Matberg (35), Sølje Bergman (45) og Terje Sporsem (44) kan stikke av med seieren. Uansett utfall kan de tre likevel være godt fornøyd med å ha fullført hele oppholdet og alle utfordringene TV-konseptet har å by på.

I hele fem uker var de på gården med minimal tilgang på mat og andre varer man vanligvis har tilgang på i 2021. Da Terje Sporsem sjekket ut av gården merket han for første gang hva det hadde gjort med kroppen.

Les også: Trippel exit på «Farmen kjendis»: – Jeg ble koffeinforgiftet

– Inne på gården spøkte Eli Kari med meg hele tiden om hvor tynn jeg hadde blitt, men det var ikke før jeg så meg selv i speilet at jeg virkelig skjønte hvorfor, sier Sporsem til Nettavisen.

Raste ned 17 kilo

Under oppholdet hadde ikke deltakerne tilgang på speil. Det eneste de kunne klare å speile seg i var de gamle vinduene på huset og i sjøen nedenfor. Da Sporsem ser seg selv første gang i et speil etter fem uker får han sjokk.

– Vi blir fraktet til et hotell etter finalen der vi skal ha en liten avslutningsfest. Vi får et rom der vi kan ta en dusj, og da jeg kommer inn der ser jeg meg i speilet for første gang. Jeg begynner bare å le og tenker «Hva skjedde der, liksom?», sier Sporsem.

Ifølge Sporsem var han ikke til å kjenne igjen. I løpet av oppholdet hadde han rast av seg hele 17 kilo.

– Da jeg kom hjem til familien min, kjente ikke kona meg igjen. Hun bare: «Hva har skjedd?», ler Sporsem.

Drakk seg mett

Ifølge Sporsem var det ikke nødvendigvis mangelen på mat som utgjorde den store kroppslige forandringen. Han mener det var vanene man dannet seg under oppholdet som gjorde at han raste ned i vekt.

– Vi hadde fri tilgang på potet. Det var det vi hadde. Men det er ikke det at du ikke får så mye mat, det er mer det at man blir så matlei. Så man legger seg nye vaner som å drikke masse vann før man spiser sånn at man ikke orker så mye mat, samtidig som man blir vant med å jobbe og yte mye i løpet av dagen. Kroppen vender seg til et rart mønster der man forbrenner helt sinnssvakt i forhold til hva men får i seg, forklarer han.

Under selve oppholdet merket ikke Sporsem noe særlig til forandringene som skjedde med kroppen, men innrømmer at han i ettertid har innsett hvor skjør han faktisk var.

– Jeg tror ikke jeg hadde klart å holde på med det så mye lenger, sier Sporsem.

Kom seg gradvis tilbake

Da Sporsem omsider kom hjem, tok det imidlertid lengre tid enn han trodde å komme seg tilbake den normale hverdagen igjen.

Les også: Eli Kari Gjengedal om «Farmen»-tilværelsen: – Følte meg ensom

Under den første middagen med familien klarte han bare å spise tre biter av tacomiddagen før han ble mett. Han forteller også at han tålte alkohol svært dårlig, og at han opplevde å nesten føle seg full etter bare et glass med vin.

– Det var så mye i den maten i forhold til det jeg hadde spist på gården. Jeg klarte gradvis å komme tilbake til normalinntaket av mat og kiloene på kroppen igjen, men det tok noen måneder før jeg følte at jeg var ovenpå igjen, forteller han.

Reklame Her er årets beste påskeegg