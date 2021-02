Merket tabben for sent, nå sprer det seg fort

«Her kan man kanskje pul», stod det i bildeteksten da boligannonsen ble publisert.

Boligannonsen på en leilighet i Meierikvartalet i Bodø sentrum ser akkurat nå helt fin ut. Da annonsen ble publisert var det derimot en ting som ikke stemte. Nemlig bildeteksten på ett av bildene.

Bildet var av balkongen og i bildeteksten stod det «her kan man kanskje pul». Bildet lå ute bare en kort stund før megleren merket det og fjernet hele bildet og teksten, skriver Avisa Nordland(+).

Megleren og selgeren er slektninger og satt sammen da annonsen ble laget. De hadde en spøkete tone og det var ikke meningen at bildeteksten skulle være der da annonsen kom ut.

- Det var ment som en spøk, det er min feil at jeg ikke oppdaget det før det var for sent, sier megleren til AN.

Tom Andre Evjevollen Aas, kommunikasjonsdirektør i Nordvik sier til AN at megleren for leiligheten er helt knust over den uheldige tabben.

- Det skulle naturligvis ikke skjedd, vi er fryktelig lei oss, men heldigvis, ifølge selskapet så tok selgeren det hele med et smil, sier han.

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel