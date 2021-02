Forbrukerforsker mener nærbutikkene utnytter naive forbrukere.

Vinterferien står for døren, og dermed er vi desto klarere for å kose oss med litt ekstra god mat.

I all stresset med pakking av bil, unger som skal gjetes, og flere timer kjøring til hytta er det forlokkende å heller handle på den lokale nærbutikken.

Nettavisen har derfor sammenlignet en handlekurv på 35 varer hos lavpriskjedene mot nærbutikkene, Bunnpris, Matkroken og Joker. Vi har også sett på hvilke av nærbutikkene som er dyrest.

Resultatet viser at du bør tenke deg mer enn godt om, før du legger hele handleturen til nærbutikken . Prisvariasjonene var mye større enn vi trodde.

Du taper faktisk 265 kroner på en handlekurv på 35 varer hos Matkroken. Dermed er testens pristaper totalt 27 prosent dyrere enn rimeligste alternativ, Kiwi. Flere varer viser påslag på mer enn 20 kroner hos kjeden.

Naive forbrukere

Sarah Joy Lyons har doktorgrad i forbrukeradferd. Hun tror Nettavisens prisavsløring kommer overraskende på mange, og mener nærbutikkkjedene utnytter at de har større tilgjengelighet enn andre butikker.

– Det er det klassiske pristrikset, som butikkene vet å benytte seg av. De spekulerer nok i at forbrukerne ikke er bevisste nok i forhold til pris, og at de for eksempel også holder åpent på søndager, sier Sarah Joy Lyons, førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania, til Nettavisen.

Hun mener at så lenge kundene fortsetter å handle i butikkene, kan praksisen med prispåslagene fortsette. Samtidig mener hun at bedre tilgjengelighet har en kostnadpris.

– Du ser det samme på både flyplasser og kiosker. Hvor man betaler for tilgjengelighet, sier hun, og tilføyer at dagligvarebransjen er unik.

– Jeg tror ikke det er så mange andre bransjer hvor du har så store prispåslag på én og samme vare, sier Lyons.

Astronomiske prisforskjeller hos Matkroken

Matkroken og Coop Marked, som til sammen har rundt 400 butikker i Norge, er Coops lokalbutikkonsept. Det er ofte det eneste alternativet på små steder i vårt langstrakte land. Gjør du det til en vane i hverdagen å handle hos kjeden, kan du tape titusenvis av kroner i året.

Matkroken er også jevnt over dyrest, om du sammenligner med både Joker og Bunnpris. Men både Joker og Bunnpris tar seg godt betalt med ekstra påslag på nesten samtlige matvarer.

Du betaler fra 23,50 til 11 kroner ekstra, for blant annet Grandiosa, kjøttdeig, kokt skinke, smør, ost og broccoli. Størst prispåslag har Gudbrandsdalsost. Matkroken tar 23,50 mer for 500 gram, enn for eksempel Kiwi.

Nettavisens pristest viser: Du betaler 266 kroner mer for handlekurven på Matkroken.

Matkroken er testens taper, og er gjennomgående dyrest, også sammenlignet med de andre nærbutikkene, som Joker og Bunnpris.

Det største pristapet får du på Gudbrandsdalsost. Matkroken tar 23,5 krone mer for 500 gram.

Kjøttdeig, Smør, Broccoli, Norvegia og kokt skinke er fra 11 til 14 kroner dyrere på nærbutikkene.

Gigantisk prisforskjeller på Grandiosa. Du betaler 20 kroner, eller 60 prosent mer på Bunnpris sammenlignet med Kiwi og Rema 1000.

Prisforskjeller på opptil 21 kroner for samme vare

Joker er desidert dyrest på smågodt – 21 kroner dyrere for kiloen sammenlignet med billigkjedene. De har også den dyreste kjøttdeigen.

Bunnpris er billigst av nærbutikkene.

Imidlertid har også nærbutikkene tilbud. For eksempel har Joker nå tilbud på Grillpølser, og har de billigste grillpølsene i vår test.

Likevel har de den dyreste kjøttdeigen, smågodtet og Kvikklunsjen.

Bunnpris er billigst av nærbutikkene, og er rundt en hundrelapp billigere enn Matkroken. Men Bunnpris har faktisk den dyreste colaen i pristesten.

Tar kritikk

Matkroken er eid av Coop Norge. Vi spurte kommunikasjonssjef, Harald Kristiansen i Coop Norge om hvorfor vår handlekurv er 266 kroner, eller 27 prosent dyrere enn hos Kiwi? Og hvorfor verken Joker eller Bunnpris har så store prispåslag?

– Matkroken er en nærbutikk med mindre utvalg og omsetning, noe som gjør at de ikke kan holde like lave priser som lavpriskjedene, som tjener på stort volum. Prisene skal likevel være konkurransedyktige opp mot sammenlignbare butikker, sier Kristiansen til Nettavisen.

LES OGSÅ: Jubeltall for Coop: - Over all forventning

– Vi vil derfor justere prisene på flere av varene i handlekurven. I tillegg har vi kampanjer og tilbud hver uke som ikke gjenspeiles i undersøkelsen. Kundene, som også er våre medeiere, vet også at Coop ikke har noen søkkrike eiere, men deler overskuddet med dem.

Kristiansen understreker at for eksempel Matkroken er eneste matbutikk på små steder og øysamfunn i Norge, og mener at det er grunnen til at det er en befolkning der.

– Forsvinner matbutikken, forsvinner også bosettingen, sier han.

Extra gjør helomvending

For kort tid siden skrev også Nettavisen om prisjokket for norske dagligvarekunder. Pristesten viste at handlekurven hadde blitt rundt 150 kroner dyrere - en prisøkning på 20 prosent på ett halvt år.

Kritikere og eksperter mente dagligvarebransjen utnyttet koronasituasjonen. Bransjen svarte med at prisene hadde vært kunstige lave i perioden de var målt mot.

Samme pristest avslørte også at Extra var desidert dyrest av lavpriskjedene. Vi kunne blant annet avsløre et prishopp hos kjeden på 80 prosent, for 500 gram vaniljeyoughurt.

Samtidig viste undersøkelsen at både Grandiosa, ost, Lettrømme og potetgull hadde fått saftige prispåslag hos samtlige kjeder.

Nettavisens nye pristest viser imidlertid også en helomvending i markedet. Extra seiler ikke lenger akterut i kampen om kundene. Kjeden er nå nest billigst på en handlekurv på 35 matvarer, og én krone billigere enn Rema 1000. Kiwi fortsetter å være billigst, og prisvinner i markedet.

Kastet seg inn i priskrigen

På spørsmål om hvorfor Extra har gjort helomvending og tatt priskritikken på alvor, svarer kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen:

– Prisene endrer seg hele tiden, og i Extra jobber vi alltid for å være billigst. Pristesten viser at det igjen er små forskjeller mellom kjedene slik det ofte er. Kundene, som er våre medeiere, vet i tillegg at Extra-kjeden har flest tilbud og kampanjer, noe som gir dem en enda billigere handlekurv, sier Kristiansen til Nettavisen.

– Hvordan kan forbrukerne stole på at dere fortsetter å holde tritt med de andre lavpriskjedene i tiden fremover?

– Våre kunder vet at vi er konkurransedyktige på pris, og at vi hver uke har en rekke kampanjer og bonuser. I tillegg er vi den eneste kjeden som er eid av kundene og deler overskuddet med dem, sier kommunikasjonssjefen.

HER KAN DU SE HVOR DU SPARER MEST PENGER:

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aaakvaag Arvin er glad for at kjeden er prisledende.

– Kiwi er prispresseren i markedet, og vi skal alltid være billigst. I tillegg til å ha de laveste prisene, får våre 1,7 millioner KIWI PLUSS-kunder hele 15 prosent bonus på frukt, grønt og fisk, og 1 prosent bonus på alle andre dagligvarer, sier Aaakaag Arvin til Nettavisen.

