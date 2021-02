Det blir ingen store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars, opplyser regjeringen. Men det åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.

– Barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 mennesker på disse arrangementene, 200 ute, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse fredag.

Regjeringen påpeker at det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet og at situasjonen kan endre seg raskt på kort tid.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier statsminister Erna Solberg (H).

