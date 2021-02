Rema slår tilbake mot Kiwi: - Alle får 25 prosent avslag

Kiwi har lenge skrytt av å ha «Norges beste bleieavtale». Nå matcher Rema 1000 dem og vel så det.

Rema 1000 lanserer mandag en bleieavtale som de selv karakteriserer som landets mest offensive, og dermed bedre enn Kiwis. Alle som bruker appen Æ skal få 25 prosent priskutt på alle typer bleier.

Forskjellen fra Kiwis avtale er at den omfatter alle bleier og at kuttet gjelder fra første pakke. Med Kiwi-avtalen får du hver fjerde bleie gratis hvis du har såkalt «bleiekort», og avtalen gjelder kun to merker, Pampers eller Libero.

Kiwi har lenge markedsført sin bleieavtale som «Norges beste». Det populære tilbudet ble lansert i år 2000.

- Kuttet er et direkte resultat av en kundeundersøkelse Rema utførte høsten 2020, sier Line Aarnes, innkjøps- og kategoridirektør i Rema 1000.

En undersøkelse blant mødre med barn i alderen 0-3 år, som både handlet jevnlig og mindre regelmessig hos Rema, viste at de savnet gode priser på bleier. Men i stedet for å kopiere Kiwi-modellen har Rema gått for å gi avslaget i hvert kjøp:

-Det er viktig for oss å lytte til kundene og det er ekstra gledelig at vi kan gjøre hverdagen billigere for barnefamiliene, sier Aarnes.

Fast pris

Ifølge Forbruksforskningsinstituttet SIFO bruker et barn i snitt om lag 6.000 bleier fra fødsel og fram til treårsalderen. Det er dermed mange tusenlapper å spare på rabatterte bleier gjennom hele bruksperioden.

- Vi håper barnefamiliene benytter seg av det nye tilbudet vårt, og at rekordlave bleiepriser gir én bekymring mindre i hverdagen, sier Aarnes.

Priskuttet er en fast lavrpis for alle kunder som bruker Æ-appen gjennom året. Kundene må selv aktivere tilbudet første gangen i appen, og det er en grense på fem pakker per handletur, opplyser Aarnes.

- Når du har aktivert tilbudet i Æ kuttes prisen automatisk i kassa ved hvert kjøp så du trenger hverken huske på «bleiekort» eller kjøpe mer enn du trenger. Det er så enkelt det kan bli.

- Var ikke godt nok



Pris er en viktig faktor for valg av butikk for bleiekundene, sier Aarnes i Rema 1000:

- Til tross for at våre priser i hylla har vært konkurransedyktige, har det likevel ikke blitt opplevd som god nok.

Kjeden har gjort kunderundersøkelser som viser at særlig mødre har pekt på sammenheng mellom bleiepriser og butikkvalg.

- Konklusjonen fra dybdeintervju bekrefter at en konkurransedyktig rabatt på bleier kommer frem som viktig driver for butikkvalg i målgruppen.

- Hvor strategisk viktig er det å få barnefamiliene inn i butikken?

- Vi ønsker et livslangt forhold til kundene våre, og ofte starter dette forholdet når man er i etableringsfasen. Det er derfor det er så viktig å være gode her.

Aarnes utelukker ikke nye kutt rettet mot dette kundesegmentet:

- Vi kan ikke røpe våre planer fremover, men vi skal sørge for å ta ekstra godt vare på barnefamilien. Dette skal vi gjøre ved å være relevante hva gjelder både pris og sortiment, og da er det naturlig å krydre med overraskelser og spennende kampanjer

- Tradisjonelt lokkemiddel

Grepet med bleie-kutt ligger nok i analysene fra appen, men spesielt innovativt er det ikke, synes Tor Wallin Andreassen, professor tjenesteinnovasjon i Norges Handelshøyskole.

- Æ-appen er åpenbart et godt analyseverktøy for å finne fram til noe man tror vil gi respons, og bleier er vel et slikt produkt.

At det er viktig å nå den definerte målgruppen er det liten tvil om, påpeker Andreassen.

- Det er opplagt, det er en målgruppe med mye stress og knapt med tid, og hvor dette er et attraktivt, prissensitivt produkt med stort konsum. Jeg tror poenget er gammeldags lokkemiddel-teknikk - et håp og en bønn om at kundene da tar med seg andre ting til ordinær pris når de er i butikken.Men særlig oppfinnsomt synes ikke professoren bleiekuttet er:

- Det er ikke innovativt, bare mer av det samme. Men det er jo problemet - lavprisbutikkene er dønn like hverandre. Jeg heiet på Remas bestevenn-strategi, med å differensiere butikkene med lokale forankringer, men gjennomføringen var ikke god. Dagligvare-barometeret viser at Kiwi og Extra har mer fornøyde kunder, så det er rom for forbedring.

