G7-landenes ledere lover vaksinebistand

G7-landenes ledere lover økt vaksinebistand til fattige land, som hittil har stått langt bak i køen hos vaksineprodusentene.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen lovet under fredagens virtuelle G7-møte å doble EUs bidrag til det såkalte Covax-samarbeidet, som skal bidra med koronavaksine til lav- og mellominntektsland.

EU lover drøyt 10 milliarder kroner til Covax, og vil øremerke ytterligere 1 milliard til bekjempelse av koronaviruset i Afrika, opplyste hun.

Tyskland vil bidra med 15 milliarder kroner, lovet finansminister Olaf Scholz.

– Vi står sammen med de fattigste landene. Vaksine er den eneste veien ut av pandemien, sa han under G7-møtet.

Statsminister Boris Johnson lovet på sin side at all vaksine som blir til overs i Storbritannia på sikt vil havne i fattige land, men kom ikke med noe konkret løfte ut over dette.

– Vi må sørge for at hele verden blir vaksinert, for dette er en global pandemi og det er derfor meningsløst at enkelte land ligger langt foran andre. Vi må samarbeide, sa Johnson.

USAs president Joe Biden har ennå ikke talt på møtet, men vil ifølge kilder i Det hvite hus love hele 34 milliarder kroner til Covax-samarbeidet, halvparten innen utgangen av februar og resten fordelt over to år.

(©NTB)

