Biden hardt ut mot Russland, Kina og Iran

President Joe Biden anklager Russland for å så splid i Europa, Kina for å undergrave verdensøkonomien og Iran for å destabilisere Midtøsten.

Biden sa dette i et videooverført innlegg under sikkerhetskonferansen i München fredag, der han understreket at USA under hans ledelse igjen vil søke internasjonalt samarbeid og pleie forholdet til allierte. – Sammen kan vi slå tilbake mot den kinesiske regjeringens økonomiske overgrep, tvang og undergraving av fundamentet som det økonomiske systemet i verden er bygd på, sa han. – Vi må forberede oss på en langvarig strategisk konkurranse med Kina, fortsatte Biden. – Måten USA, Europa og Asia samarbeider på, for å sikre fred, forsvare våre verdier og fremme velstand på tvers av Stillehavet, vil få større følger enn noe annet vi gjør, sa han. Biden anklaget i innlegget Russland for å så splid, både innad i Europa og i forholdet mellom USA og Europa. Han understreket også viktigheten av å stå opp mot Iran. – Vi må møte Irans destabiliserende aktiviteter i Midtøsten og samarbeide med våre europeiske allierte og andre partnere om dette, sa Joe Biden. (©NTB)