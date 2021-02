Klopp med innrømmelse før rivaloppgjøret: - Det var ikke bra

Liverpool-manageren har kommet over hendelsen fra forrige oppgjør mot Everton, da Virgil van Dijk ble langtidsskadet.

Jürgen Klopps mannskap kommer fra en sterk 2-0-seier over RB Leipzig i første kamp i åttedelsfinalen i Champions League, etter tre strake ligatap.

Lørdag er det imidlertid igjen duket for Premier League-fotball for Liverpool når Carlo Ancelotti og Everton står på motsatt banehalvdel.

- Vil ikke gå ut over morgendagen

Forrige gang byrivalene møttes var 17. oktober, da stopperbauta Virgil van Dijk måtte ut med en skade som har holdt ham på sidelinjen helt siden. Nå håper Klopp å komme bedre ut av Merseyside-derbyet.

- Forhåpentligvis tror jeg det vil bli bedre denne gangen. Det var helt klart en viktig dag, sier Klopp ifølge Liverpool Echo, og innrømmer at det var like greit å ikke møte Everton rett etter de fikk vite skadeomfanget på Van Dijk.

- Det (skaden) vil ikke gå ut over morgendagen (lørdag). En, to eller tre uker senere, da vi fikk vite om skadeomfanget på Virgil, var det bra at vi ikke spilte mot Everton med en gang. Men sånn er det, vi er alle mennesker og det var ikke bra, sier Liverpool-manageren.

Klopp forteller imidlertid at han og spillerne har kommet over det som skjedde på Goodison Park tidligere denne sesongen.

- Nå er det lenge siden og vi tenker bare ikke mer på det lenger, men det er fortsatt et derby og det er nok til å bli motivert på det høyeste nivået, og til å prøve å spille den best mulige fotball som mulig.

Roser Everton

De tre siste sesongene har Everton endt på henholdsvis åttendeplass to ganger, og tolvteplass i fjor. The Toffees ligger nå som nummer syv, kun tre poeng bak Liverpool med én kamp mindre spilt.

- Everton har hatt et bra lag gjennom årene, og flere ganger har de vært nærme, sier Klopp, som innrømmer at avstanden ned til lørdagens motstander ikke er så stor som den har vært tidligere mens tyskeren har vært ved roret.

- En manager som Carlo kan hjelpe et hvilket som helst lag i verden. De har veldig gode spillere og et bra lag og kanskje er de nærmere enn noen gang, med tanke på tabellposisjonen..

Byderbyet kan du følge direkte i Nettavisens livesenter, med kampstart klokken 18.30.

