Superstjernen ønsker å forlate Kanye West etter sju år.

Det har lenge vært turbulent mellom et av de mektigste «superparene» i kjendisenes verden. Realitystjernen og hip-hop-mogulen har kranglet tidligere offentlig, men nå melder det amerikanske kjendisnettstedet TMZ at 40-åringen skal ha fått nok av West. Ryktene om en skilsmisse har svirret i flere uker. I september ble det også kjent at TV-serien «Keeping Up With The Kardashians» legges ned etter 14 år og 20 sesonger.

Ekteparet har fire barn sammen etter sju år ekteskap, og ifølge TMZ ønsker Kardashian seg delt omsorg for parets fire barn, noe som angivelig West skal være villig til å gå med på. TMZ hevder at Kardashian og West har særeeie, og at de skal være enige om hvem som skal få arve hva.

Mange klødde seg i hodet etter at West gikk ut med dette:

Fikk nok av West' utblåsninger

Kanye West har vært kjent for å være en mann med mange meninger, og ikke alltid har hans meninger vært «stuerene». Rapperen lanserte seg selv om presidentkandidat i fjor sommer, og det var starten på et kjøligere forhold mellom West og Kardashian, skriver TMZ.

43-åringen holdt blant en bisarr tale under et valgkampmøte 4. juli, hvor han gråtende fortalte om en samtale han hadde hatt med Kardashian om adopsjon.

- Jeg drepte nesten datteren min, sa West fra scenen.

Senere langet han ut mot familien til Kardashian med flere meldinger på Twitter. I en melding kalte han Kardashians mor, Kris Jenner, for «Kris Jong Un» med henvisning til den nord-koreanske diktatoren Kim Jong un.

Ifølge TMZ ble husfreden så dårlig etter West sine meldinger, at de bodde hver for seg i noen måneder i siste halvdel av 2020.

Parterapi

I starten av januar ble det opplyst om at ekteskapet hang i en såpass tynn tråd at begge gikk sammen i parterapi.

- De holder en lav profil, men de er ferdige, sa en kilde.

Ifølge Page Six hadde ikke Kardashian brukt gifteringen sin på lenge, og West hadde på sin side tilbrakt tid på ranchen sin i Wyoming. Der feiret han også jul, mens kona feiret med barna og resten av familien.

- Kim ba Kanye om å reise dit så de kan leve separate liv og få tingene i orden før de separeres og skilles. Hun er ferdig, la kilden til.

