Ørebro med dobbel jackpot i søndagens V75-omgang fra Sverige

Det er hele 4 630 722 SEK ekstra til fordeling i premiepotten i søndagens flotte V75-omgang på Ørebro.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Det er en eventyrlig jackpotsøndag vi har foran oss. Den innledes med stor V75-jackpot på Ørebro med 4 630 722 SEK ekstra som fordeles i premiepotten og søndag kveld internasjonal V65-omgang på Bjerke med 534 303 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om søndagens V75-omgang på Ørebro. Rolf Lerum har en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Det er altså dobbel jackpot og hele 4 630 722 SEK ekstra til fordeling i premiepotten. 40 % går til 7 rette, 20 prosent til 6 rette og 40 % til 5 rette. Erik Adielsson blir nøkkelkusken i omgangen og kusker begge våre to V75-bankere.

Ungheststjernen er tilbake

Det er Svante Båth som trenger begge våre bankere og de kommer ut i de to første V75-løpene. Ungheststjernen Coin Perdu tjente over 5 millioner som to- og treåring, men var først tilbake i løpsbanen i fjor høst etter over to års skadefravær. Han har vunnet tre av seks løp etter comebacket og var lysende i seiersløpet sist på Romme der han lett tok ned Narold Vox fra dødens. Møter overkommelig selskap i V75-1 og selv fra 40 meter tillegg må det være topp vinnersjanse. 7 Coin Perdu blir vår første V75-banker søndag i V75-1.

Båth/Adielsson også i V75-2

Svante Båth og Erik Adielsson har fire favoritter i søndagens V75-omgang og årsdebuterende 9 Holy Moses Mearas kommer også til å bli stor favoritt i V75-2. Viste strålende kapasitet som treåring i fjor var blant annet toer bak kanonen Bandido Gar på Färjestad i slutten av august. Vant to av fem løp som treåring og er helt overlegen sine konkurrenter på kapasitet i V75-2. 9 Holy Moses Mearas blir vår andre V75-banker på Ørebro søndag i V75-2.

Svante Båth har også favorittene både i V75-5 og V75-6 i form av 9 Vanja og 9 Twigs Honor. Også de to hestene årsdebuterer i sine respektive løp og er nok vel forberedt av meget dyktige Svante Båth. Nevnte 9 Twigs Honor blir sammen med 11 Activist vår dobbeltbanker i V4-spillet i V75-6/V4-3.



Løvdal har DD-bankeren

Nordmannen Andreas Løvdal fikk sitt gjennombrudd som kusk i fjor og tok 19 seire og passerte for første gang over millionen innkjørt som kusk. I V75-7/DD-2 setter han seg igjen opp bak 5 Mellby Highball. De tok en flott seier sammen i Eskilstuna for to uker siden og fra et flott femtespor bak bilen, lukter det tidlig tetkjenning. Da skal det være bra vinnersjanse påny. 5 Mellby Highball blir vår DD-banker på Ørebro søndag.



