Lørdagens Premier League-rykter

Stjerneduo klør seg i hodet over hvor klubbframtida ligger, og Borussia Dortmund kan tjene nærmere tre milliarder kroner på salg.

Sergio Agüero (32) innrømmer har en ingen anelse om han fortsetter karrieren i Manchester City etter denne sesongen. Det skriver i alle fall The Times.

City-spissens argentinske landsmann Lionel Messi (33) skal ennå ikke ha bestemt seg for hvor han spiller etter sommerferien. Barcelona-superstjernens egne representanter har foreløpig ikke hatt samtaler med andre klubber, rapporterer ESPN.

I Borussia Dortmund vil man heller selge unna England-profilen Jadon Sancho (20), og beholde Erling Braut Haaland (20) i rekkene sine, til sommeren. Det hevder i alle fall den tyske storavisa Bild.

Begge de to unge stjernepillerne er blitt koblet til flere av Premier Leagues største klubber over lengre tid. Borussia Dortmund kan få inn hele 2,95 milliarder kroner dersom de selger både Sancho og Haaland, ifølge opplysninger radiokanalen Talksport sitter på.

Styreformann Daniel Levy hos Tottenham vil vente til etter sesongen før det tas en avgjørelse rundt framtida til manager José Mourinho. Dette melder ESPN.

Samme sted kan vi lese at Manchester United angivelig gjorde det klart overfor representantene til RB Leipzig-stjernen Dayo Upemacano (22) at de trakk seg bort fra en avtale.

Påstanden, som føyer seg inn i rekka av «oppklarende» historier etter overganger man ikke fikk igjennom til Old Trafford (les: Haaland), er denne gangen at Ole Gunnar Solskjær og kompani ser etter venstrebeinte midtstoppere. Dette kan tilsynelatende også utelukke et alternativ som Real Madrids Raphaël Varane (27) og Sevillas Jules Koundé (22).

Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga (26) sier han aldri har ønsket seg bort fra klubben, skriver Daily Star. Baskeren med elleve landskamper for Spania gjør det klart at han heller ikke er redd for å vinne tilbake plassen som førstemålvakt på Stamford Bridge.

Manager Thomas Tuchel vil gjerne at hans tidligere Borussia Dortmund-elev Christian Pulisic (22) blir værende i Chelsea, men at ingenting er avgjort foran sommerens vindu. Evening Standard er kilden til disse opplysningene.

Samme Tuchel mener det er for tidlig på si noe bestemt om framtida til Olivier Giroud (34) i Chelsea, til tross for at den franske veteranspissen har noen få måneder igjen av avtalen med blåtrøyene.

Aston Villa-manager Dean Smith avfeier ifølge Birmingham Mail at midtstopperen Ezri Konsa (23) kan være på vei bort fra Villa Park. Den tidligere Charlton- og Brentford-spilleren er blitt koblet til klubber som Liverpool og Tottenham den siste tida.

Så til denne lørdagens avdeling for kuriositeter: Sønnen til Sheffield Uniteds stopperveteran Phil Jagielka (38), har skrevet under for Liverpool. Mens faren spilte en for Everton i en årrekke, skal altså den 13-årige angriperen Zac prøve seg i akademiet til erkerivalen i Merseyside.

Championship-klubben Huddersfield bekrefter dessuten at de vurderer å hente klubbnomaden Ravel Morrison (28). Midtbanespilleren, med fortid hos blant andre West Ham og Manchester United, er på leit etter sin tolvte klubb etter at avtalen med ADO Den Haag i Nederland løp ut i januar.

