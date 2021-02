Stort koronautbrudd knyttet til kafé i Mandal

Mistenker superspreder-virus.

Totalt er 17 personer er nå bekreftet smittet etter et utbrudd på Tidemands Café i Mandal i Lindesnes kommune. Det er nærkontakter i 14 andre kommuner.

Det melder Lindesnes kommune.

Lørdag morgen testet en kvinne positivt på koronaviruset i kommunen. Smitten knyttes til utbruddet på Tidemands Café.

11 av de 17 personene som er knyttet til dette utbruddet er folkeregistrert i Lindesnes, og er i isolasjon. 230 personer i kommunen er i karantene.

504 personer tilknyttet utbruddet er så langt satt opp til testing, men testtall og karantenetall øker. Det er i tillegg registrert 40 nærkontakter i 14 andre kommuner. Av disse har seks personer så langt testet positivt, skriver kommunen.

Lindesnes kommune opplever at viruset er veldig smittsomt, og mistenker superspreder-virus. De opplever også at flere har mange nærkontakter. Dette fører til at mange må i karantene, og virksomheter må stenge ned.

Kommunens råder innbyggerne til å være ekstra forsiktige, og å unngå besøk og arrangementer de kommende dagene. Innbyggerne oppfordres til å være mest mulig hjemme - eventuelt utendørs.

