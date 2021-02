Norge tok et suverent gull på herrenes VM-stafett. Etter løpet måtte Tarjei Bø le av svenskenes oppsiktsvekkende sølv-feiring.

Det norske herrelaget fulgte opp kvinnelagets sterke prestasjon fra tidligere lørdag, og tok gull på stafetten i VM.

Det norske laget, bestående av Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christansen, var overlegne fra start til slutt.

Thingnes Bø sendte ut ankermann Sjåstad Christansen hele 48 sekunder foran nærmeste konkurrent Ukraina på siste etappe, og 28-åringen taklet presset med å gå sisteetappe for Norge.

Sjåstad Christansen sørget imidlertid for litt spenning på siste skyting med å bomme to ganger, men 28-åringen fikk ned alle blinkene etter å ha brukt to ekstraskudd.

Med en stor luke ned til de nærmeste konkurrentene kunne han ta det rolig på sisterunden, og gikk Norge inn til et suverent gull, 33 sekunder foran Sverige. Russland tok bronsen, 50 sekunder bak Norge.

- De har utklasset konkurrentene, kommenterte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da det norske gullet var et faktum.

Ekspert måtte legge seg flat

Foran lørdagens stafett var det flere som reagerte på at Vetle Sjåstad Christiansen ble tatt ut på det norske stafettlaget foran Johannes Dale.

NRK sin skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen var en av de som var kritisk til dette, og mente at Johannes Dale burde få gå foran Vetle Sjåstad Christansen.

Etter løpet kunne ikke Hegle Svendsen annet enn å innrømme at Sjåstad Christiansen var riktig mann for det norske laget.

- Jeg legger meg flat. Jeg legger meg paddeflat, sa en lattermild Hegle Svendsen i NRK sitt VM-studio.

Sjåstad Christiansen hadde også fått med seg kritikken, og sendte et stikk til kritikerne etter løpet.

– Laguttaket hadde ikke så mye å si likevel, sa Christiansen i målområdet.

– Det kjennes helt fantastisk. Bedre utgangspunkt kan man sjelden få. Jeg brukte ikke så ekstremt mange kalorier i dag, fortsatte ankermannen.

Latterliggjorde svensk feiring

Sebastian Samuelsson gikk en sterk sisteetappe for det svenske laget, og gikk de inn til sølv. På oppløpet valgte Samuelsson å feire med det svenske flagget. Det suverene norske laget måtte bare le av Samuelsson sin feiring, skriver Aftonbladet.

- Vi ventet på Sverige. Derfor satte vi Vetle (Sjåstad Christiansen) på den siste etappen, fordi vi ville ydmyke Sebbe. Men det så ut som Sverige vant. De kom med det svenske flagget over målstreken. Men sølv-Sebbe... Sølv for han er vel en seier, sier Tarjei Bø til Aftonbladet.

Bø var ikke imponert over at Samuelsson feiret med flagg på oppløpet over et sølv.

- Du kan ikke kjøre flagg når du blir nummer to. Det er vi enige om. Skjerpings Sebbe! fortsatte Bø.

Sterk åpning

Vinneren av onsdagens normaldistanse, Sturla Holm Lægreid, gikk Norges førsteetappe. 24-åringen, som fylte år i dag, leverte en strålende førsteetappe.

Han brukte et ekstraskudd på begge skytingene, og sendte ut Tarjei Bø på andre etappe 22 sekunder foran Hviterussland, som var nærmest nordmannen. Frankrike, Italia og Sveits fulgte like bak Hviterussland.

Tarjei Bø fulgte opp Lægreid sin gode førsteetappe med å skyte fullt hus på første skyting. På stående skyting ble det dramatisk da Bø bommet to ganger og måtte bruke alle de tre ekstraskuddene for å unngå strafferunden.

Men 32-åringen var ikke den eneste som bommet, og dermed opprettholdt Bø den gode luken ned til de nærmeste forfølgerne som var Italia og Ukraina.

Storebror Bø sendte lillebror Johannes Thingnes Bø ut 12 sekunder foran Italia, mens Ukraina fulgte på 3. plass, 14 sekunder bak det norske laget.

Økte forspranget

Thingnes Bø måtte bruke et ekstraskudd på liggende skyting, og dermed kom Italia som skjøt fullt hus noen sekunder nærmere Norge. Thingnes Bø gikk dermed ut 7,8 sekunder foran italienske Giacomel etter første skyting, mens Ukraina gikk ut 17 sekunder bak Norge.

På stående skyting viste Thingnes Bø seg fra sin beste side, og stryningen feiet ned alle blinkene. Italia måtte ut i strafferunden, og dermed var Ukraina nærmest Norge, 31 sekunder bak Thingnes Bø.

27-åringen økte forspranget i løypa inn mot veksling, og sendte ankermann Vetle Sjåstad Christiansen ut hele 48 sekunder foran nærmeste forfølger Ukraina.

Sjåstad Christiansen åpnet strålende, og skjøt fullt hus på liggende skyting. Forspranget ned til nærmeste konkurrent økte til 54 sekunder.

28-åringen kom inn til siste skyting et hav foran de andre konkurrentene, men måtte likevel bruke to ekstraskudd. Forspranget var likevel fortsatt stort, og Norge gikk ut på sisterunden med en ledelse på 49 sekunder.

