Jordan Henderson ut med skade da Liverpool gikk på sitt fjerde strake ligatap

Skadekrisen fortsatte for Liverpool da byrival Everton ble for sterke.

LIVERPOOL - EVERTON 0-2:

Liverpool gikk lørdag kveld på sitt fjerde strake ligatap da Everton beseiret rivalen lørdag kveld.

Richarlison sørget for en drømmestart for The Toffees, før Gylfi Sigurdsson økte fra krittmerket like før slutt.

Dermed er Carlo Ancelotti og Co. nå à poeng med Liverpool på tabellen, og det med én kamp mindre spilt.

Henderson-skade

Det var imidlertid ikke bare baklengsmålene som fikk Jürgen Klopp til å rive seg i håret.

Før halvtimen var spilt måtte han nemlig se seg nødt til å gjøre et bytte, da vikarierende midtstopper og kaptein Jordan Henderson måtte ut med det som så ut som en skade i hamstringen.

Det er ikke første gang denne sesongen hvor en Liverpool-stopper har måttet se seg nødt til å kaste inn håndkleet. Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip og Fabinho er alle er foran Liverpool-kapteinen i stopperrekka, men de er også for øyeblikket utilgjengelige for fjorårets ligamester.

- En ufattelig historie, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb etter å ha ramset opp midtstopperne, og de vikarierende midtstopperne, som er ute for Liverpool.

- Henderson ryker. Forbannelsen fortsetter, skrev Viasat-ekspert Morten Langli på Twitter.

Nathaniel Phillips ble byttet inn, og sammen med Ozan Kabak ble de to til nå det 14. midtstopperparet rødtrøyene har spilt med så langt denne sesongen.

Everton-scoring

Liverpool fikk en verst tenkelig start da Richarlison allerede etter tre minutter sendte gjestene i ledelsen. James Rodriguez spilte gjennom brasilianeren som alene med Alisson var sikker.

- Det var en vakker pasning fra James. For en start for Everton, sa Jamie Carragher i Sky Sports like etter scoringen.

Liverpool spilte seg etter hvert inn i kampen, og både Roberto Firmino, Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold fikk alle gode muligheter til å utligne før 25 minutter var spilt, men uten å sette ballen i mål.

Og vondt ble til verre for Jürgen Klopp og Co. da kaptein Henderson før halvtimen var spilt måtte ut med skade.

Høyt Liverpool-press - så økte Sigurdsson

Etter pausepraten økte Liverpool tempoet betraktelig, og spilte seg frem til flere gode muligheter.

Nærmest var Mohamed Salah, men alene med Pickford klarte ikke egypteren å overliste den engelske landslagsmålvakten.

Liverpool klarte imidlertid ikke å svare på byrivalens tidlige scoring, og i stedet var det Sigurdsson som økte ledelsen fra straffemerket åtte minutter før fulltid.

Dermed står begge lag med 40 poeng etter lørdagens oppgjør.

Neste kamp for Klopps menn er søndag 28. februar. Da møter de tabelljumbo Sheffield United.

Everton skal i aksjon igjen 1. mars, når de får besøk av Southampton.

