Nå kjemper disse om gullfinalen i Melodi Grand Prix

Blåsemafian feat. Hazel, Jorn, TIX og KEiiNO får en siste sjanse til å overbevise TV-seerne.

Lørdag kveld stod 12 artister på scenen i H3 arena på Fornebu i finalen av et av Norges lengslevende sangkonkurranser - Melodi Grand Prix 2021.

Gjennom seks uker og fem delfinaler har deltakerne kjempet om å få representere Norge i Eurovision i Rotterdom i mai, og nå står den store drømmen enda nærmere for fire artister.

Etter den første finalerunden stemte seerne frem Blåsemafian feat. Hazel, Jorn, TIX og KEiiNO som nå skal få en siste sjanse til å overbevise seerne med sin låt.

De to som får flest stemmer går videre til gullfinalen der det hele avgjøres lørdag kveld.

NRK tok store grep

I fjor var det Ulrikke Brandstorp (25) som vant Melodi Grand Prix med låten «Attention».

Veien til seieren var imidlertid ikke helt problemfri, da NRK under finalen i Trondheim Spektrum fikk tekniske problemer med stemmesystemet. Flere av seerne opplevde at stemmene deres ikke gikk gjennom, og det skulle vise seg at systemet var overbelastet grunnet stor pågang fra seerne.

I år har imidlertid NRK gjort store grep for å sørge for at det samme ikke skal skje igjen.

Tidligere denne uken kunne avdelingslederen i teknologiavdelingen i NRK, Inge Thorud, fortelle til Nettavisen at de har jobbet på flere fronter for å forbedre systemene etter fjorårets finaletrøbbel. Blant annet forberedt bedre backup-løsninger om det skulle viser seg å bli nødvendig underveis i sendingen.

– Og er vi så uheldige at heller ikke SMS fungerer, har Norstat rekruttert en folkejury som er langt større enn i fjor, uttalte Thorud og fortsatte:

– Vi tok fjorårets problemer på stort alvor, og har gjort det vi kan for å forbedre systemene og skalere opp for å takle langt flere stemmer enn i fjor. Så publikum kan stemme frem sin favoritt hele veien, og sammen kåre vinneren av MGP 2021, uttalte Thorud.

Foreløpig ser det imidlertid ut til at alt fungerer som normalt med stemmegivningen.

Takket nei til finalen

I fjor var det som nevnt Ulrikke Brandstorp som vant Melodi Grand Prix og ble Norges bidrag til Eurovision med låta «Attention». På grunn av koronapandemien ble Eurovision avlyst.

Da Brandstorp gjestet Nettavisen-podkasten «Schendis» i fjor, da hun i utgangspunktet skulle stå på scenen i Nederland for Eurovision, kunne artisten fortelle at hun hadde fått tilbudet om å delta på nytt i MGP for å få muligheten til å vinne igjen og delta i Eurovision.

Det takket hun nei til.

– Jeg hadde dritlyst til å representere Norge, men så ble det sånn at det er valgfritt hva hver nasjon gjør. Så da gikk NRK for å kjøre vanlig Grand prix neste år (2021). Det er dritkjipt, superskuffa uten tvil, uttalte hun i podkasten og fortsatte:

– Så sa de at «du kan få en plass i finalen neste år». Jeg takka nei, det var litt flere grunner til det. Da hadde jeg hatt akkurat samme utgangspunkt som jeg hadde i 2020, for jeg hadde jo finaleplass da. Hadde jeg hatt «den låta», en ny «Attention» liggende, for den hadde jeg ordentlig troa på - men det hadde jeg ikke. Og det og ikke ha en sånn låt, og å få den plassen fordi det er synd på deg, det ville jeg ikke.

Lørdag kveld gjorde Brandstorp imidlertid comeback på MGP-scenen der hun fremførte hele tre låter til publikum.

