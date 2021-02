TIX må endre sceneshowet før Eurovision - bryter med regelverket

Opptredenen til TIX bryter de internasjonale Eurovision-reglene.

Lørdag kveld sang TIX for full hals og overbeviste den norske befolkningen om at nettopp hans bidrag skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

Det er imidlertid én liten detalj som må endres i det elleville sceneshowet TIX og danserne hans fremførte.

Ifølge Eurovison-reglene er det nemlig kun lov med seks personer på scenen. Slik showet står nå, er det totalt syv mennesker på scenen og oppfyller dermed ikke kravene for et Eurovision-nummer.

TIX har ikke vært tilgjengelig for en kommentar til denne saken.

Må gjøre endringer

For å få det til å gå opp er TIX nødt til å gjøre endringer i showet for å oppfylle kravene til Eurovision.

- Vi har som tidligere, og på en rekke av årets nummer valgt å bruke seks dansere, med viten om at vi måtte justere oss etter regelverket for Eurovision. Da vi har muligheten til å fylle scenen med flere folk i MGP, har vi gjort det der vi mener det passer uttrykksmessig til låt og artist, forteller MGP-sjef Stig Karlsen i en e-post til Nettavisen.

Laget opptak

Karlsen forteller at de dagen etter finalen var tilbake i H3 Arena, for å forberede en back-up tape for Eurovision som skulle spilles inn den påfølgende mandagen.

- Dette er et opptak som gjøres for å sikre at Eurovision kan gjennomføres, selv om vi ikke skulle få mulighet til å reise til Rotterdam. Vi reduserte til fire dansere for best mulig symmetri, og måtte i den forbindelse legge om bilderegien noe. Det ble også benyttet noe mer pyroeffekter under mandagens opptak, skriver Karlsen videre før han avslutter:

- Vi alle drømmer om å reise til Rotterdam for å lage musikkfest for 200 millioner mennesker, men med usikkerheten som rår, føles det bra at vi nå har en back-up vi er godt fornøyd med.

