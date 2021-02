Flere kommer ikke gjennom.

Saken oppdateres.

Mange prøver å stemme på sin favoritt under MGP-finalen, men kommer rett og slett ikke gjennom for øyeblikket. VG skriver at de har fått mange tips som melder om stemmetrøbbel, akkurat som NRK også hadde i fjor. Mange får opp meldingen nedenfor her.

- Vi har fått over 1,5 millioner stemmer over to runder, og serverne har tatt fint imot, men det vil alltid være noen som ikke kommer gjennom. Vi har ikke stemmeproblemer, men vi jobber med saken og undersøker dette, sier leder for publikumsprodukter i NRK, Inge Thorud, til Nettavisen.

I fjor fikk NRK store stemmeproblemer under MGP-finalen, da for mange emojis fikk systemet til å kneble. Systemet var satt opp, slik at seerne kunne gi et hjerte eller en tommel opp til artistene på scenen.

- Det er et kjempeengasjement rundt Melodi Grand Prix, og spesielt rundt finalen. Vi har mottatt 38 millioner emojis, så det trøkket ble for stort og så sviktet systemet, sa assisterende kringkastingssjef Vibeke Fürst Hagen.

