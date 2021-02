Søndagens Premier League-rykter

Etter enda flere scoringer intensiveres ryktene rundt Erling Braut Haaland ute i Fotball-Europa.

Det er søndag. Det betyr at engelske søndagsaviser og andre deler av europeisk sportspresse har rasket sammen ukas siste spekulasjoner rundt fotballprofiler, og hvilke av dem som kan være på vei til nye klubber de neste månedene.

Daily Star Sunday mener å vite at Erling Braut Haaland (20) krever en femårsavtale som er verdt 922 millioner norske kroner dersom han skal bytte ut Borussia Dortmund med en annen klubb i sommer.

Det ville i så fall bety at interesserte klubber, som for eksempel Manchester City, Manchester United, Chelsea og Real Madrid må innfri et lønnskrav på over 3,5 millioner kroner ukentlig.

Også Barcelona skal ha Haaland med på en liten oversikt med navn. Denne lille lista gjelder dem som er ønsket inn som ny spiss på Camp Nou, opplyser spanske Mundo Deportivo. Manchester Citys Sergio Agüero (32) skal være en annen av kandidatene Barcelona vurderer.

Sunday Mirror rapporterer om at Paris Saint-Germain og trener Mauricio Pochettinos frierier i retning argentinerens gamleklubb Tottenham fortsetter.

Nå vil nemlig Pochettino gjenforenes med Spurs- og Englands stjernespiss Harry Kane (27) i PSG hvis enten Kylian Mbappé (22) eller Neymar (29) forsvinner fra pariserne i sommer.

Samtidig forventes det at Tottenham er langt framme blant klubber som er aktuelle for RB Leipzigs midtbaneprofil Marcel Sabitzer (26). Dette melder i alle fall Teamtalk.

Manchester United har ifølge journalisten Fabrizio Romano ikke vært i kontakt med agenten til Real Madrid midtstopperstjerne Sergio Ramos (34). Den spanske landslagskapteinen kan skifte arbeidsgiver gratis til sommeren, ettersom en ny avtale med Real Madrid ikke er kommet på plass.

Mail on Sunday mener Manchester United finsikter Evertons stoppertalent Jarrad Branthwaite (18), en spiller som nå er på utlån hos Blackburn.

Den tyske spissen Max Kruse (32) sier til podkasten Der Kickbase at han var nær en overgang til Liverpool sommeren 2019. Kruse, som nå spiller for Union Berlin i Bundesliga, avslører at partene var i ferd med bli enige da Liverpool-manager Jürgen Klopp ombestemte seg.

Årsaken skal ha vært at Divock Origi (25) virkelig fant formen på veien mot Liverpools Champions League-triumf i finalen mot Tottenham samme sommer.

Brighton-midtstopper Ben White (23) skal fortsatt være radaren til Liverpool med tanke på en overgang til sommeren, melder Football Insider.

Samme sted hevdes det at Leicester-manager Brendan Rodgers seiler opp som den sterkeste kandidaten til å overta José Mourinhos managerjobb i Tottenham. Rodgers skal også ha vært nær en ansettelse i Spurs i 2012, da jobben isteden gikk til portugisiske André Villas-Boas.

En mann som kan havne i Leicester er denne sesongens toppscorer i engelsk fotball, nemlig Brentford-spiss Ivan Toney (24). Det rapporterer i alle fall Sunday Mirror. Toney var toppscorer i League One for Peterborough forrige sesong, og har forsatt i samme stil for Brentford i Championship.

Arsenal har pekt seg ut Club Brugges midtbanespiller Odilon Kossounou (20) som et av hovedmålene sine på overgangsmarkedet, ifølge Sunday Mirror.

Konkurrenten Sun on Sunday melder samtidig at også Wolverhampton er ute etter Kossounous underskrift. Ivorianeren skal være verdsatt til drøyt 236 millioner kroner.

Engelsk-amerikanske Kyle Scott (23) er nær ved å inngå en avtale om en overgang bort fra Newcastle. Midtbanespilleren ser ut til å havne i USA hos MLS-klubben FC Cincinnati, skriver Football Insider.

