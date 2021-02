Flere hyttebeboere skal være innestengt etter snøskred. Kommunen har varslet kriseledelse

Snøskredet har gått i Fjordbukta i Alta kommune.

(iFinnmark/Nettavisen):– Nytt snøskred har gått i Fjordbukta. Flere hyttebeboere skal være innestengt. Det er betydelig snøskredfare i området, melder politiet på Twitter.

8830 mellom Skillefjordnes og Fjordbukta er nå stengt, melder Vegtrafikksentralen (VTS).

Skredet er omkring fem til seks meter høyt og 300 meter bredt, opplyser politiet.

- Utfordringen er å få hyttefolket hjem.

Kriseledelse

Det er varslet kriseledelse i Alta kommune.

Ordfører Monica Nielsen i Alta sier at de følger situasjonen tett.

– Vi har avtalt og møtes i morgen tidlig, men dersom situasjonen forverres, så skal vi møtes før. Vi overvåker situasjonen, men den er både uoversiktlig og utfordrende på grunn av værforholdene.

Ordføreren har brukt søndag morgen til å skaffe seg oversikt over situasjonen. Hun hadde da vi snakket med henne litt over halv elleve ikke oversikt over hvor mange fastboende og fritidsboliger som er berørt og som ikke kommer seg inn til kommunesenteret i Alta.

– Det har gått flere skred i Korsfjord-området og været er dårlig med mye vind. Etter de opplysningene jeg har fått, så er det ikke bygninger som har gått i skredet. Nå er vi i løpende kontakt med Statens vegvesen som jobber for å åpne veien i området og få en oversikt der. Så får vi se på løsninger om alternativ frakt av mennesker til kommunesenteret. Da er det båt som er alternativet, men utfordringen også der er det dårlige været og vinden, sier Nielsen.

Holdes stengt

Skedsakkndig i Statens Vegvesen, ingeniørgeolog Trond Jøran Nilsen, har vært i kontakt med entrepenør og kraftlag i området.

– Det har gått to store skred i området. Disse har knekt rekkverk og den ene høyspentstolpen, som forsyner området med strøm, sier Nilsen.

Strømmen har etter de opplysningene Nilsen har ikke forsvunnet fra området. Linjen skal være intakt.

– Er det folk på hyttene?

– Ja, det anser jeg som veldig sannsynlig siden det er helg.

– Hva gjør dere videre?

– Lite. Vi lar det være stengt inntil videre, siden det er så dårlig vær, ventes mer vind mandag og tirsdag og fare for nye skred. Vinden kommer fra sør og dette er ekstra ugunstig for sørsiden av Skillefjorden. Dette betyr at veien kommer til å bli holdt stengt inntil videre.

Uvær og stengte veier

Det har vært en mye uvær nord i landet i helgen, og det har også ført til vanskelige kjøreforhold og en rekke stengte veier.

Natt til søndag oppfordret Vegtrafikksentralen nord på Twitter om å følge med på vær- og trafikkmeldinger, sørge for ekstra drivstoff, og kjøre etter forholdene.

Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå om snøskred i store deler av landet. I Nord-Troms og fjordstrøkene i Vest-Finnmark er det også ute oransje farevarsel om svært kraftige vindkast og det varsles om fare for sterk ising på skip i flere steder i Troms og Finnmark.

Vindkastene kan komme opp i 35 til 40 meter per sekund.

- Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger, er blant anbefalingene.

iFinnmark oppdaterer saken.

