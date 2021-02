Det ble en norsk internkamp om sølvmedaljen på kvinnens fellesstart i skiskytter-VM. Ingrid Landmark Tandrevold tok den foran Tiril Eckhoff.

Tandrevold gikk ut på sisterunden tre sekunder foran Marte Olsbu Røiseland, men sistnevnte var raskt oppe i ryggen. Halvveis ut på runden avgjorde Tandrevold til sin fordel

– Marte gikk ut i et kjempetempo. Jeg tenkte jeg måtte ligge i rygg og ta spurten, men vi fikk sekunderinger om at Tiril kom bakfra. Så da var det ikke å spare til spurten, men gå alt remmer og tøy kunne holde, sa Tandrevold til NRK etter sølvløpet.

Den 24 år gamle Fossum-løperen tok dermed sin andre individuelle VM-medalje i Slovenia. Det skjer en måned etter at hun opplevde hjerteflimmer under et verdenscuprenn i Oberhof.

Østerriksk seier

Røiseland måtte kjempe for å holde Eckhoff bak seg, og det greide hun ikke. Eckhoff sørget dermed for to løpere fra Fossum på pallen.

– Det var veldig deilig. Da jeg gikk ut på sisterunden, trodde jeg ikke det var mulig, men jeg fikk noen superkrefter, sa Eckhoff til NRK.

Ingen av de norske kunne true Lisa Theresa Hauser. Østerrikeren ble verdensmester etter fire fulle hus på standplass. Eckhoff var på skuddhold før siste skyting, men med én bom måtte hun nøye seg med å kjempe seg til bronsen.

Seks medaljer

Eckhoff har hatt et fantastisk mesterskap i Pokljuka. Hun startet med tre strake gull i blandet stafett, sprint og jaktstart.

Deretter ble det en skuffende 23.-plass på normaldistansen og sølv i parstafetten. Avslutningshelgen ble det stafettgull og bronse på fellesstarten.

– Jeg kan ikke si at det er dårlig. Jeg er kjempefornøyd, og det var gøy å revansjere fjoråret, sa hun.

