Stor norsk jubel etter VMs siste øvelse.

Sebastian Foss Solevåg (29) vant Norges første VM-gull i slalåm på 24 år i italienske Cortina d'Ampezzo søndag. Henrik Kristoffersen (26) kapret i tillegg bronsen med finaleomgangens nest sterkeste tid, bare slått av Solevåg.

Dermed innfridde nordmennene til tusen på snøforhold som ble antatt å være til fordel for norske utøvere.

Slalåmen ble et meget spennende avslutningsrenn under mesterskapet. Norge hadde ikke hadde vunnet individuelle medaljer i dette VM før det ble to av tre på aller siste dag.

- Det er så utrolig mange som har stått på for at jeg skal stå her med den gullmedaljen. Det er ekstremt mange treningskamerater, som jeg har her i dag, men også fra yngre dager. Det er utrolig mange som står bak dette at dere aner det ikke engang, sier Sebastian Foss Solevåg til NRK noen minutter etter rennet.

24 år siden sist



Spjelkavik-alpinisten er Norges første VM-vinner i slalåm siden Tom Stiansens triumf i 1997. Inntil søndag var slalåm displinen det hadde gått lengst tid fra forrige norske VM-gull på herresiden.

Solevåg var nummer tre etter første omgang i Cortina. Han overtok ledelsen fra landsmann Kristoffersen i en høydramatisk finaleomgang.

Fakta om Sebastian Foss Solevåg * Alder: 29 år (født 13. juli 1991) * Klubb: Spjelkavik IL * Spesialdisiplin: Slalåm * OL-medaljer: 1 bronse (lagkonkurranse, 2018) * VM-medaljer: 2 gull (slalåm og parallellslalåm, 2021) * Verdenscupen: 1 enkeltseirer (slalåm i Flachau, 2021) * Aktuell: Vant søndagens slalåmrenn i alpin-VM i Cortina d'Ampezzo, Italia.

Litt problemer ble det i noen av aller siste portene, men Solevåg kastet seg likevel inn til en klar ledelse.

- Han kjører ikke ut, han kjører inn til ledelse! For en tid! brølte NRK-kommentator Thomas Lerdahl da Solevåg passerte mål, nesten et halvsekundet foran Kristoffersen.

Norges ferske verdensmester hadde beste omgangstid i finalen, med 24 hundredeler sterkere tid enn landsmannen som endte opp med bronsemedaljen.

- Knockout



Adrian Pertl fra Østerrike ledet etter første omgang. Han greide ikke å hamle opp med Solevågs andreomgang.

Pertl plasserte seg til slutt mellom de to norske, med en tid i finaleomgangen som var 37 hundredeler svakere enn Norges bestemann.

- Kristoffersen og Solevåg har jo slått knockout på resten av verden i denne andreomgangen, bemerket ekspertkommentator Marius Arnesen, før sistemann Pertl startet som siste vinnerkandidat.

Offensiv kjøring



Kristoffersen var sjettemann etter første omgang og gjorde det klart at han ikke ville kjøre på det trygge i finalen.

OL-vinneren fra samme øvelse kjørte inn til en soleklar ledelse, med 76 hundredeler ned til nærmeste rival, før de fem beste fra førsteomgangen gjensto oppe i startbua.

Frankrikes Clement Noel taklet ikke anledningen og forsvant ut av løypa.

Sveriges Kristoffer Jakobsen var nestemann ut, men da han hektet etter å ha passert på bestetid over bratthenget var sjansen spolert også for ham.

Solevåg overtok derimot føringen og sørget for for to norske medaljer.

