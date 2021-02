En lastebil krasjet inn i flere biler i Bergen. Sjåføren stakk fra stedet. Lederen av lastebilfirmaet mistenker tyveri av kjøretøyet.

Saken oppdateres.

Flere bergensere fikk i ettermiddag sjokk da de var ute og gikk søndagstur. Plutselig kom det kjørende en lastebil i høy fart, som krasjet inn i flere biler i Fjellveien i Bergen.

Ferden endte i et tre i en skråning – sjåføren stakk

Klokken 12.43 kom det inn melding om at brannvesenets bil hadde blitt påkjørt av en lastebil.

– Lastebilsjåføren kjørte så videre og kjørte inn i en annen bil, før han havnet opp i Fjellveien og kjørte inn i et tre, forteller operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Per Algrøy, til Bergensavisen.

Vitner opplyser om det sjåføren løp fra stedet i retning sentrum, etter å ha krasjet lastebilen ned i et gjerde.

Bergensavisen har snakket med flere vitner på stedet.

– Vi ser at det kommer en lastebil i full fart opp her, og den senker ikke farten rundt svingen heller, og det er mange folk der, forteller turgåer Vanja Andersen til Bergensavisen på stedet.

Hun var ute og gikk med venninnen sin. Andersen tenkte at sjåføren kom til å stoppe opp, men det gjorde vedkommende ikke. De måtte derfor hoppe inn til siden for å ikke bli truffet av lastebilen. Videre skal de ha bevitnet at en bil lengre opp i veien skal ha blitt truffet. Sekunder etter hørte de et smell til.

Smatt mellom bilene for å berge seg

Et annet vitne, Sigrun Langeland, skal ha sett sjåføren gi gass opp mot svingen i Fjellveien. Hun beskriver situasjonen som skremmende.

Hun forteller til Bergensavisen at hun måtte smette mellom to biler da lastebilen kom kjørende i stor hastighet.

Kjøretøyet og sjåføren endte til slutt opp i grøfta, og ble stående delvis å vippe ned mot en skråning.

Omtrentlig klokken 14.15 opplyser operasjonsleder Per Algerøy til Bergensavisen at de har fått tak i den daglige lederen av firmaet som kjøretøyet tilhører. Det på nåværende tidspunkt ikke kjent hvorvidt sjåføren er tilknyttet dette firmaet, eller om kjøretøyet er stjålet.

En tauebil skal være på vei for å fjerne kjøretøyet, og politiet søker etter sjåføren.

