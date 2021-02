Eurovision-fansen reagerer på den norske finalen: - Norge hadde bare én jobb. KEiiNO ble ranet igjen

- Reaksjonene handler ikke om TIX, sier norsk MGP-ekspert.

Både stemmetrøbbel og selve konkurransen har under årets Melodi Grand Prix, skapt engasjement. Lørdag kveld sto det mellom TIX og KEiiNO i gullfinalen, men det var til slutt førstnevnte som kunne smykke seg med tittelen som vinneren av Melodi Grand Prix 2021.

Han er med det Norges bidrag til Eurovision i Rotterdam i mai med låten «Ut Av Mørket», som han hadde gjort om til engelsk under fremførelsen lørdag kveld - «Fallen Angel». Det er imidlertid ikke alle i Europa som er fornøyde med hvem som vant den norske finalen.

Følelsene tok overhånd for TIX etter at han vant den norske MGP-finalen:

Ønsket KEiiNO videre

Kommentarene under et innlegg på Facebook-siden Eurovision Song Contest, viser nemlig at det var mange Eurovision-fans som hadde sett for seg favorittene KEiiNO videre i konkurransen.

- Monument er episk. Jeg er skuffet fordi de ikke vant. «Fallen Angel» er en fin sang, men når du sammenligner med Monument, så skjønner jeg bare ikke hvorfor den vant. Monument hadde en reell sjanse til å bli vinnersangen, skriver en.

- Uten KEiiNO og Monument som en mulighet, så ville dette vært et gjennomsnittlig/godt valg. Men med KEiiNO er dette en katastrofe, skriver en annen.

Noen mener det er russe-låtkarrieren til TIX som har sørget for stemmene, mens andre skryter av både vinnersangen og mannen bak. Gjennomgående blant de over 1300 kommentarene er imidlertid at det var KEiiNO som skulle sendes til semifinalen.

- Norge, hva har dere gjort?

Også på Twitter har reaksjonene haglet fra det internasjonale Eurovision-publikummet, som ble kjent med KEiiNO da de representerte Norge i finalen i 2019. Mange mener nemlig at Norges sjanser til å komme til en ny finale var desidert størst med KEiiNO.

- Norge hadde bare én jobb. KEiiNO ble ranet igjen, skriver en gresk supporter som tydeligvis fulgte den norske finalen.

- Jeg snakker ikke norsk, men jeg vet hvordan et tyveri ser ut, skriver en annen.

- Keiino kunne ha vunnet Eurovision ... Norge, hva har dere gjort? skriver en annen supporter, som også virker å være trist over saken.

Her er noen flere reaksjoner:

Kunne ha vunnet hele greia

Preben Hellvik er MGP-ekspert for Unibet. Han forteller Nettavisen at han har fått med seg mange av reaksjonene siden lørdagens Melodi Grand Prix-finale på Fornebu.

- Men reaksjonene som har kommet handler jo ikke om TIX. Det handler mer om at folk som tenker på Eurovision Song Contest som en konkurranse, mener at KEiiNO hadde en sang som kunne kjempet om seieren i en finale, sier han til Nettavisen.

Han mener det er overraskende at det ikke var KEiiNO som stakk av med semifinalebilletten, og påpeker blant annet at gruppa allerede er veldig populære ute i Europa, og at var dem som fikk flest seerstemmer i den europeiske konkurransen i 2019. KEiiNO endte som nummer seks i finalen den gang.

- Det handler både om sjangeren og om det unike i sangen. De som er opptatt av Eurovision Song Contest er for eksempel opptatt av det etniske, og KEiiNO har joiken som er med på å fortelle folk at «oi, her er Norges bidrag», sier han.

Hellvik er opptatt av å påpeke at han mener det er en god låt Norge nå har sendt videre til den europeiske konkurransen, men at han altså er enig i Facebook- og Twitter-brukerne som mener at finalesjansene våre nå er små.

- Men jeg er ikke flau over å sende TIX i finalen, og han kommer ikke til å gjøre skam på noen, poengterer han.

Får også støtte

Det er imidlertid ikke bare misnøye å spore blant fansen. Noen har også støtteerklæringer, og ser frem til å høre TIX i Eurovision i mai.

- TIX fortjener ikke all hatet han har fått fra Eurovision-fans. Ja, det var en stor overraskelse at Keiino ikke vant. Men i en konkurranse kan alle vinne/tape, og vi bør ønske alle artister velkommen med et varmt hjerte, så kom dere over det resultatet! skriver denne karen.

En annen er krystallklar på at «hatet» må stoppe her og nå.

- Vi bør alle slutte å krangle om Norge i Eurovision 2021. La oss bare akseptere at nordmenn valgte TIX med over 100.000 flere stemmer. Det spiller ingen rolle om du foretrekker Keiino eller TIX, stopp hatet, er det klare budskapet fra denne Eurovision-entusiasten.

Her er flere støtteerklæringer:

