Gull til Holm Lægreid på fellestart

Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale sikret dobbelt norsk på VM-fellesstarten. Etter målgang skal Tarjei Bø ha lagt inn protest etter å ha blitt hindret på første stående skyting.

Saken oppdateres!

Sturla Holm Lægreid skjøt 19 treff på fellesstarten i VM i Pokljuka og tok sitt fjerde gull i mesterskapet.

- Det er et eventyr vi er vitne til, kommenterte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Holm Lægreid var i tet fra start til slutt på fellesstarten, og gikk ut på sisterunden med en ledelse på 10 sekunder. Den ledelsen holdt han enkelt til mål.

24-åringen tok også individuelt gull på normaldistansen, samt gull på herrestafetten og mixed-stafett.

NRK sin skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen hyller prestasjonen til Sturla Holm Lægreid.

- Det er bare helt vilt. Jeg sitter i sofaen her og tror ikke det jeg ser, så det er helt rått. Og den måten han gjør det på i dag er en litt ny måte for han å gjøre det på. Han går fra underveis i løpet i løypa og er sikkerheten selv på standplass, sier han i NRK sitt VM-studio.

Johannes Dale tok sølvet etter en imponerende sisterunde. 23-åringen gikk ut fra siste skyting på 5. plass, med nesten 20 sekunder opp til medaljeplass.

Dale smalt til på sisterunden og hentet fort konkurrentene foran han, og rykket fra dem på slutten av løpet.

Franske Quentin Fillon Maillet tok bronsen.

La inn protest

Ifølge NRK sin skiskytterekspert Ola Lunde har Norge lagt inn protest etter fellesstarten i VM.

Ifølge Lunde skal det dreie seg om Tarjei Bø sin første stående skyting, hvor Bø så å si var inne på skive syv, men plutselig skar en løper inn foran ham og tok skiva hans.

Bø måtte da snu og gå tilbake til skive tolv for å få skyte. Ifølge Lunde ser juryen på situasjonen nå.

Ifølge NRK kan Bø få et fratrekk i tiden på ti sekunder. Det vil i så fall sende 31-åringen opp fra 6.-plass til 5.-plass, forbi Jakov Fak.

Sterk åpning

Sturla Holm Lægreid åpnet sterkt og var først ut fra første skyting etter en rask serie der alle blinkene ble plaffet ned. Også Johannes Dale og Tarjei Bø skjøt fullt hus og gikk ut noen sekunder bak Lægreid, sammen med mange sterke løpere.

For Johannes Thingnes Bø ble det imidlertid en tung start på fellesstarten, da han måtte gå to strafferunder. Stryningen gikk ut hele 44 sekunder bak Holm Lægreid.

Holm Lægreid fortsatte den gode jobben på standplass på andre skyting, og skjøt nok et fullt hus. 24-åringen gikk dermed ut i tet, sammen med Jakov Fak. Thingnes Bø skjøt også fullt hus, og kom med det litt nærmere teten.

Sterk skyting

På tredje skyting ble det nok et fullt hus for Holm Lægreid, som gikk ut i tet et par sekunder foran Fak og Eder.

Thingnes Bø skjøt seg definitivt ut av gullkampen på tredje skyting, da han igjen måtte gå to strafferunder. Bror Tarjei gikk seg imidlertid inn i medaljekampen med fullt hus, og gikk ut som nummer seks.

Holm Lægreid gikk sterkt i sporet mellom tredje og fjerde skyting, og kom inn til siste skyting med luke ned til Fak og Eder. 24-åringen skjøt en bom på siste skyting, men det samme gjorde Fak og Eder.

Lægreid gikk dermed ut på sisterunden med en ledelse på rundt 10 sekunder ned til Fak og Eder.

Den ledelsen holdt Lægreid til mål og tok dermed gull på fellessaterten. Johannes Dale tok sølvet etter en sterk sisterunde.

