Dette er Høies nye ABC i kampen mot korona

Ring 1 og 2 blir til nivå A, B og C i den nasjonale koronakampen. Det innebærer at videregående skoler ikke lenger kan stenges med et pennestrøk.

Statsminister Erna Solberg (H) varslet fredag at regjeringen vil skrote ringsystemet ved koronautbrudd. De nye tiltaksnivåene blir A, B og C. Det blir dermed kun tre tiltaksnivåer, som det tidligere var fire av. Av endringene som gjøres, er at videregående skoler ikke lenger automatisk blir stengt i tiltaksnivå A, men at kommunene selv må gjøre en vurdering. Helseministeren sa nylig at dette er en strategi som kan bli innført i Norge også:

I tillegg endres reglene for blant annet kjøpesentre, tro- og livssynshus og treningssentre. –Vi har lyttet til kritikken om at systemet har vært for komplisert å forstå, og forenkler og forbedrer derfor ordningen, sier helseminister Bent Høie (H). (©NTB) Reklame Slik unngår du musearm på hjemmekontoret Korona

Bent Høie

