Ødegaard byttet da City vant igjen: - Vanvittige tall

Manchester City tok en tidlig ledelse og holdt unna det som kom fra Arsenal. Serielederen tok med det sin 17. strake seier, og koblet et grep om Premier League-tittelen.

Raheem Sterling ga gjestene fra Manchester City en drømmestart da han headet inn ledelsen etter kun to minutter spilt.

Martin Ødegaard og Arsenal prøvde å vippe serielederen av pinnen, men hadde store problemer med å skape sjanser på en bunnsolid City-forsvar.

Ledelsen etter to minutter holdt kampen ut, og Pep Guardiolas menn tok med det sin 17. strake seier i alle turneringer.

- Man kan ikke det slike prestasjoner forgitt. Det at de klarer å opprettholde en slik rekke er rett og slet utenomjordisk, sier TV2s Erik Thorstvedt etter at seieren var sikret for serielederen.

Tidlig scoring

Manchester City fosset ut av startblokkene og det var Raheem Sterling som åpnet målkontoen.

Innlegget fra Riyad Mahrez var perfekt på hodet til Sterling, som på lekkert vis styrte ballen i hjørnet. Heading var fullstendig uttagbar for Bernd Leno, og City fikk den drømmestarten de hadde håpet på.

- Det har vært en vanvittig åpning fra Manchester City. De har overkjørt Arsenal, sa TV2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Det var også gjestene som styrte store deler av omgangen, og hadde god kontroll på vertene som hadde problemer med å skape sjanser.

Ingen av lagene maktet å score flere mål før pause, og gikk inn i garderoben på 1-0 til Manchester City.

- Det er fullt fortjent at City leder. På de 25 siste kampene de har ledet til pause, har de vunnet 24 av de. Det er vanvittige tall, sa TV2s Petter Myhre i pausen.

Jevnspilt omgang

Den andre omgangen startet som den første, og serielederen virket å være et par hakk bedre enn vertene hele veien.

Premier Leagues store formspiller, Ilkay Gündogan, var farlig frempå etter ti minutter da han prøvde seg fra distanse. Skuddet ble derimot stoppet av midtbanespillerens landsmann Bernd Leno.

- Gündogan har gått fra å være en relativt lite målfarlig spiller, til å bli en som kan score på hver sjanse han får. En fantastisk forvanling, sa TV2s eksperkommentator Nils Johan Semb etter muligheten.

Martin Ødegaard hadde en tøff dag på jobben mot Citys stjernemidtbane, og ble tatt av med med kvarteret igjen på klokka.

Etter de første minuttene i den første omgangen så det ut til å bli en lang kveld for Arsenal, men publikum var vitne til en meget jevnspilt kamp til tross for Citys tidlige scoring.

