Ett år siden første koronadødsfall i Italia

Italienerne markerer søndag årsdagen for det første meldte koronadødsfallet i landet. Siden da har Italia registrert 95.500 døde.

Det første dødsfallet fant sted i byen Vo 21. februar 2020.

Søndag var det gudstjenester og kransenedleggelser til minne om virusets ofre flere steder.

Et minnesmerke ble også avduket i Codogno, byen der det første tilfellet i vesten som ikke kunne spores tilbake til Asia, ble oppdaget.

I Europa har kun Storbritannia flere meldte døde enn Italia. Eksperter antar også at mange døde aldri ble testet for viruset i Italia, og at de reelle dødstallene kan være langt høyere.

Høye smittetall blir stadig registrert i hele landet. Det totale antallet smittetilfeller har nådd 2,8 millioner.

(©NTB)

Reklame Denne strømavtalen har vært klart billigst 50 dager i strekk