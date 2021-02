Fem endringer i startoppstillingen fra forrige kamp.

Manchester United smadret Real Sociedad 4-0 på bortebane i Europa League på torsdag.

Til kveldens kamp mot Newcastle velger Solskjær likevel å gjøre fem endringer på laget som slo baskerlaget.

De Gea kommer inn for Henderson i mål. Lindelöf og Shaw kommer inn for Bailly og Alex Telles i forsvarsfireren. Matic kommer inn for McTominay, mens Martial spiller i stedet for Greenwood.

Følg kampen live fra klokken 20.00 i Nettavisens livesystem under:

