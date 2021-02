Manchester United med grei seier over Newcastle

Manchester United er tilbake på 2. plass på tabellen etter seier over Newcastle. Til tross for seier haglet kritikken.

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE UNITED 3-1:

Manchester United så til tider tunge og passive ut mot Newcastle, men Solskjærs menn vant likevel greit 3-1 over «The Magpies».

Marcus Rashford sendte hjemmelaget i ledelsen etter en halvtime, før Allan Saint-Maximin utlignet for Newcastle noen minutter senere.

I andre omgang sikret Daniel James ny ledelse, før Bruno Fernandes satte spikeren i kista på straffe 15 minutter før full tid.

Tre poeng for Manchester United betyr at rødtrøyene er tilbake på 2. plass på tabellen, etter at Leicester dyttet de ned en plass tidligere søndag.

Opp til suverene Manchester City på topp er det imidlertid ti poeng. Dermed ser det ut som at kampen om ligagullet så og si er tapt, men kampen om å bli Englands nest beste lag er absolutt levende.

Kritikken haglet

Til tross for seier for United, var det flere som reagerte på hvordan rødtrøyene fremsto i perioder av kampen. Spesielt åpningen av kampen ble kritisert, da Solskjærs menn til tider rotet bakover i banen, og slet med å skape sjanser offensivt.

- Manchester United har startet dårlig. De gjør livet vanskelig for seg selv, uttalte ekspert Danny Cowley til Sky Sports.

- Manchester United må skjerpe seg. Dette har ikke vært en spesielt god start. Newcastle ser mest livlige ut, sa Sky Sports sin ekspert Pete Gill.

- Newcastle har vært det beste laget så langt på Old Trafford. De beveger ballen mye raskere enn United, som sliter med å få Bruno Fernandes inn i kampen. Mange pasninger sideveis for United, var The Times-journalist Paul Hirst sin dom over United sin første halvtime.

- United ser litt slitne ut, uttalte BBC sin fotballekspert Stephen Warnock.

- Ikke mange lag kan få 17. plass-plasserte Newcastle United til å se ut som PSG gjorde på Camp Nou tidligere i uken, men Manchester United gir det et forsøk. Det er så dårlig, skrev den anerkjente fotballjournalisten Andy Mitten på Twitter etter første omgang.

Solskjær var ikke uenig med ekspertene som mente United slet i første omgang.

- Vi måtte få opp tempoet litt, spesielt på siste tredjedelen og jeg følte vi klarte å gjøre det. Det er alltid vanskelig å komme i gang igjen etter en bortekamp i Europa. Selv om vi dominerte banespillet og hadde ballen mye klarte vi ikke å skape mange sjanser. Jeg følte at vi fant posisjonene bedre i andre omgang, sier Solskjær etter kampen til BT Sport.

Treg åpning, før Rashford slo til

Den første halvtimen på Old Trafford kommer nok ikke til å gå inn i historiebøkene som den mest livlige åpningen Manchester United har hatt på en kamp.

Både De Gea og United-forsvaret rotet det til for hverandre i innledningen av kampen, men hjemmelaget ble ikke straffet av Newcastle.

Fremover gikk det heller ikke smertefritt for Solkjærs mannskap, som slet med å komme til sjanser.

Men etter en halvtime spilt bestemte Marcus Rashford seg for å ta saken i egne hender.

Uniteds nummer ti slo først tunnel på Krafth ute på venstresiden, før han utfordret backen en gang til. Rashford gikk utover i banen for å skaffe seg en god vinkel i 16-meteren, før han smalt ballen hardt i Darlows nærmeste hjørne. Ballen gikk i mål, og dermed sendte Rashford hjemmelaget i føringen.

- Briljant av Marcus Rashford. En tunnel som leder til mål er alltid veldig tilfredsstillende, skrev tidligere storscorer Gary Lineker om Rashford sin scoring på Twitter.

James-scoring

Ledelsen skulle imidlertid ikke vare mange minutter. Seks minutter senere banket Saint-Maximin inn utligningen for Newcastle. Maguire klarerte et innlegg fra bortelaget, men ballen havnet i beina på Saint-Maximin, som med et godt treff sørget for 1-1.

Saint-Maximin var også farlig frempå i starten av andre omgang. Fem minutter ut i omgangen smalt han til fra 16 meter, men De Gea var med på notene.

Solskjærs menn skapte ikke mange sjanser i åpningen av omgangen, men de var effektive når de først prøvde seg.

I det 57. minutt sendte Matic en pasning på tvers i 16-meteren, som gikk via Bruno Fernandes sin tå, og til Daniel James. Nokså umarkert fikk han avsluttet ned i hjørnet, og United var tilbake i ledelsen.

Med 15 minutter igjen av kampen ble Rashford lagt i bakken inni Newcastles 16-meter, og dommer Paul Tierney pekte på straffemerket.

Der var Bruno Fernandes som vanlig sikker, og portugiseren sendte hjemmelaget opp i 3-1, og avgjorde kampen.

Med to minutter igjen av ordinær tid fikk 2004-modellen Shola Shoretire debuten for United.

