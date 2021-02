Ekstra Bladet: Bendtner kjørte uten førerkort - fikk Porsche beslaglagt

Den tidligere fotballspilleren skal nok en gang ha kommet i konflikt med loven, ifølge danske Ekstra Bladet.

Nicklas Bendtner skal ha kjørt uten førerkort i en Porsche og fått beslaglagt bilen 11. februar, melder Ekstra Bladet.

Dansk politi vil ikke bekrefte dette til avisen, men kan bekrefte at de har beslaglagt en bil den datoen for kjøring uten førerkort.

Dette er ikke første gang den tidligere Arsenal- og Rosenborg-spilleren har havnet i trøbbel med politiet.

Ifølge Ekstra Bladet har han tidligere fått flere bøter for å kjøre for fort, og en gang for å kjøre med alkohol i blodet.

Den siste hendelsen førte til at han ble fratatt førekortet i tre år.

I løpet av tiden i Rosenborg ble det også bråk rundt den danske spissen. I 2018 ble han anmeldt for vold mot en taxi-sjåfør.

Bendtner ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel, som han fikk sone med fotlenke i sin egen leilighet.

33-åringen hadde en fotballkarriere med mange opp- og nedturer. Han slo igjennom for Arsenal i ung alder, men ble etter hvert lånt ut til en rekke klubber, blant annet storklubben Juventus.

I 2017 kom sjokk-nyheten om at Bendtner hadde signert for Rosenborg. Den danske spissen ble en suksess den første sesongen, og ble toppscorer i Eliteserien.

2018- og 19-sesongen ble mindre suksessfull, og i september 2019 signerte han for FC København.

