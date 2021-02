Ny kveld med sammenstøt i Barcelona

For sjette kveld på rad barket demonstranter og politi sammen i Barcelona etter at en rapper ble pågrepet for å ha fornærmet kongefamilien.

Demonstranter kaster blant annet flasker og fyrverkeri mot politiets hovedkvarter i Barcelona. Politiet har svart med å sette inn kjøretøy for å rydde veiene. Flere titalls personer er skadd og pågrepet i forbindelse med opptøyer denne uka. Demonstrantene protesterer mot tirsdagens pågripelsen av rapperen Pablo Hasél, angivelig for å ha barrikadert seg inne og nektet å møte til soning. Hasél er dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter. (©NTB) Demonstrasjoner og opptøyer

